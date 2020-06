Von Gaby Booth

Mannheim. Wie wichtig medizinische Forschung für die Gesundheit der Menschen ist, zeigt sich in diesen vom Corona-Virus bestimmten Zeiten überdeutlich. Die Suche nach einem Impfstoff wird in unzähligen Labors überall auf der Welt fieberhaft vorangetrieben. Doch auch wenn die Experten zuversichtlich sind, einen wirksamen Stoff gefunden zu haben, kommt er noch lange nicht zum Einsatz. Mehrere klinische Studien sind erforderlich, bis er zugelassen werden kann. Das gilt nicht nur für ein Mittel gegen die Corona-Pandemie. Das gilt generell, wenn es darum geht, neue Medizinprodukte und Verfahren auf den Markt zu bringen. "Wenn Experten verschiedener Disziplinen von Anfang konsequent und zielgerichtet zusammen arbeiten, kann das schneller gehen", ist Dr. Elmar Bourdon vom Clustermanagement Medizintechnologie überzeugt.

In Nachbarschaft des Universitätsklinikums Mannheim entsteht gerade ein Campus, auf dem Mediziner, Forscher, Unternehmer und Start-ups neue Wege in der Medizintechnologie beschreiten. Hier arbeiten Praktiker und Theoretiker zusammen – ohne Berührungsängste. Gemeinsames Interesse: Zugunsten der Patienten marktfähige Produkte entwickeln. Der "Mannheim Medical Technology Campus" (MMT) versteht sich als Brutstätte für effiziente Forschung.

Ein Leuchtturmprojekt ist das Gebäude "CUBEX ONE". Die Arbeiten liegen im Zeitplan, voraussichtliche Fertigstellung im Herbst. Das erste der drei Gebäude der Technologiepark Mannheim GmbH wurde im letzten Jahr eröffnet und ist schon voll vermietet. Das vierstöckige Cubex-Gebäude bietet auf rund 3800 Quadratmetern Platz für Büros, Labore, Seminarräume und Werkstätten. Dieses Angebot richtet sich besonders an Start-ups, an kleine und mittlere Unternehmen sowie an Verbundpartner in Forschung und Entwicklung im Sektor Medizintechnologie, welche die betreffenden EU EFRE Förderkriterien erfüllen. Derzeit liegen bereits mehr als 40 Anfragen von zukünftigen Mietern vor, mit denen aktuell Mietverhandlungen geführt werden.

"CUBEX ONE" ist also Teil des Mannheim Medical Technology Campus. Das gesamte Projekt wird durch die Europäische Union, genau den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, sowie durch das Land Baden-Württemberg und die Stadt Mannheim gefördert. Das Clustermanagement Medizintechnologie im Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung der Stadt Mannheim hat die Aufgabe übernommen, Mannheim und die Metropolregion Rhein-Neckar schon bald zu einem Hotspot der Medizintechnologie zu machen.

"Seit Ende 2011 haben sich mit Unterstützung der Stadt bereits mehr als 50 Unternehmen aus der Medizintechnologie in Mannheim angesiedelt oder gegründet und die Errichtung des MMT-Campus wird dieser Entwicklung einen weiteren Schub verleihen," erklärt Yvonne Soyke vom Clustermanagement Medizintechnologie.

Dass die israelische Unternehmensgruppe Shizim im vergangenen Jahr eine Kooperation mit dem Cluster Medizintechnologie Mannheim einging und sich auf dem MMT-Campus ansiedeln wird, zeigt die internationale Bedeutung des Vorhabens. Die Stadt Mannheim und das Land Baden-Württemberg pflegen eine enge Partnerschaft mit dem innovationsfreudigen Israel und fördern den Technologie- und Wissenstransfer im Bereich Gesundheitswirtschaft zwischen den beiden Ländern.

Das fast fertig gestellte Gebäude von "CUBEX ONE" ist die große Schwester von "CUBEX41", das in der ehemaligen Krankenhausapotheke auf dem Klinikumsgelände seine Adresse hat. Hier wird schon seit fünf Jahren geforscht und entwickelt. Kleine Unternehmen finden hier eine Infrastruktur vor, die ihnen den räumlichen und finanziellen Rahmen bietet, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Rund ein Drittel der Räume des Gründungs- und Kompetenzzentrums "CUBEX41" ist vom Fraunhofer-Institut belegt. Die Projektgruppe für Automatisierung in der Medizin und Biotechnologie (PAMB) betreibt hier beispielsweise einen experimentellen Hybrid-Operationssaal, in dem ein assistierender Roboter zum Einsatz kommt. Weiterhin entstehen unter der Federführung der Projektgruppe mit Fördermitteln des Landes Baden-Württemberg derzeit ein 5G-Testlabor sowie ein KI-Anwendungszentrum für intelligente Maschinen in der Medizintechnik. Einige der Existenzgründer, die momentan schon im ehemaligen Apothekengebäude forschen und arbeiten, werden künftig ins "CUBEX ONE" umziehen.

Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch ist überzeugt: "Die Konzentration auf einen Campus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Universitätsklinikum Mannheim eröffnet einzigartige Chancen, hier entstehen Arbeitsplätze der Zukunft."

Wegen der weiterhin hohen Nachfrage ist auf einer weiteren Teilfläche des MMT-Campus, dem Areal der früheren "Badischen Brauerei", ein weiteres Gebäude für Medizintechnologie-Unternehmen geplant. Die Aufstellung des Bebauungsplanes läuft bereits.