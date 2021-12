Von Matthias Kros

Mannheim. Eine Fusion der beiden Flugplätze der Rhein-Neckar-Region in Mannheim und Speyer ist wohl endgültig vom Tisch. "Den großen Wurf wird es nicht geben", sagte Roland Kern, Geschäftsführer Flugplatz Speyer/Ludwigshafen, bei einem Pressegespräch am Donnerstag. Die Unterschiede seien gewaltig, meinte er etwa mit Blick auf die zwischen den beiden Städten verlaufende Landesgrenze und die Gesellschafterstrukturen. Während der City Airport Mannheim der öffentlichen Hand gehört, liegen in Speyer drei Viertel der Anteile bei privaten Unternehmen. Auch Reinhard Becker, Geschäftsführer City Airport Mannheim, senkte deshalb den Daumen: "Wir haben alle Optionen erwogen", sagte er. "Eine Fusion macht aber keinen Sinn, zumindest nicht in absehbarer Zeit".

Gestützt wird diese Ansicht durch ein neues Gutachten der Mannheimer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wista, das die Flughäfen gemeinsam mit dem Verband Metropolregion Rhein-Neckar (VRRN) in Auftrag gegeben hatten. Aufgrund der unsicheren Zukunftsaussichten wäre allenfalls "ein enger Austausch beziehungsweise eine formelle Kooperation der beiden Flugplätze sehr sinnvoll", heißt es hier. Mit diesem Gutachten sei der vom VRRN begleitete Prozess zur Zukunft des Luftverkehrs in der Region nun abgeschlossen, sagte Christoph Trinemeier, Leitender Direktor im Verband. "Alles andere liegt außerhalb unseres Zeithorizonts".

Die beiden lange Zeit miteinander rivalisierenden Flughäfen reden seit Anfang 2016 über eine verstärkte Zusammenarbeit. Anlass war ein Gutachten aus dem Jahr 2015, das überraschend zu dem Ergebnis gekommen war, beide Einrichtungen zu erhalten und zu optimieren. Darauf aufbauend war das nun vorgelegte Gutachten in Auftrag gegeben worden, um die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses zu einem Unternehmen mit zwei Betriebsstätten auszuloten oder alternativ geeignete Felder einer Kooperation zu definieren. Diese wurden inzwischen benannt, etwa die Feuerwehr, die Ausbildung, Flugsicherung und den gemeinsamen Einkauf von Flugbenzin. "Ein Zusammenarbeiten in vielen kleinen Schritten", nannten Becker und Kern das am Donnerstag. Dabei gehe es übrigens nicht primär ums Sparen, war Becker wichtig. "Wenn wir ein paar Euro sparen, gerne, aber das ist nicht unser Ziel", sagte er.

Dass auch in Zukunft beide Flughäfen gebraucht werden, hatte schon das Gutachten aus dem Jahr 2015 ergeben. Daran bestehe auch heute kein Zweifel, so Kern. Die beiden Flughäfen kämen aktuell jeweils auf etwa 50.000 Flugbewegungen pro Jahr, an jedem seien etwa 15 Geschäftsreisejets abgestellt. "Wir müssen diese Verkehre weiterhin verteilen, alles andere wäre gesellschaftspolitisch nicht machbar", ist er sicher.

Zudem verwiesen beide Flughafenchefs auf ihre jeweiligen Stärken. Der City Airport kann dank seiner Lage mit kurzen Wegen punkten und ermöglicht einen Linienverkehr, den die regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air (RNA) übernimmt. Speyer hat dagegen die längere Start- und Landebahn, was einen Betrieb mit größeren Flugzeugen ermöglicht. Zudem soll der Flugplatz im kommenden Jahr ein Instrumentenanflugverfahren bekommen. Derzeit muss noch "auf Sicht" geflogen werden, was nicht bei jedem Wetter möglich ist.

Wie es mit dem Linienverkehr der RNA in Mannheim weitergeht, ist derzeit kaum abschätzbar. Aufgrund der rückläufigen Dienstreisen während der Corona-Pandemie hatte die Fluglinie ihre regelmäßigen Flüge nach Berlin und Hamburg unterbrochen und fliegt derzeit nur noch im Sommer nach Sylt. Wie es weitergehe, hänge vom Verlauf der Pandemie ab, sagte RNA-Geschäftsführer Dirk Eggert. "Wir gehen davon aus, dass der Bedarf zurückkommen wird", sagte er. Deshalb plane man, die Hamburg-Verbindung im ersten Halbjahr 2022 wiederaufzunehmen, auch Berlin solle "mittelfristig" wieder angeflogen werden.

Insgesamt waren alle Beteiligten am Donnerstag einig, dass sich der Luftverkehr in Zukunft "ohnehin grundsätzlich verändern wird". Vor allem an Regionalflughäfen wie Mannheim und Speyer würden vermehrt Flugtaxen, Drohnen und E-Flugzeuge erwartet.