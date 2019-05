Von Harald Berlinghof

Mannheim. Der Kunststoffspezialist Röchling mit Hauptsitz in Mannheim hat für 2018 eine durchwachsene Bilanz vorgelegt. Man ist zwar beim Umsatz im neunten Jahr in Folge gewachsen (plus 16,3 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro), beim Ergebnis vor Steuern (EBT) hat man aber spürbare Rückgänge hinnehmen müssen (minus 21,2 Prozent auf 105 Millionen Euro). "Die Ergebnisentwicklung befriedigt uns nicht völlig. Da sind wir nicht so happy", umschreibt der Vorstandschef Hanns-Peter Knaebel die Gewinnzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres.

Der Rückgang soll vor allem den Herausforderungen im Automotive-Bereich geschuldet sein. Und wenn dann drei Tage vor der Bilanzpressekonferenz gemeldet wird, dass der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Röchling Gruppe Erwin Doll, der für den Automotive Bereich zuständig ist, aufgrund "strategischer Differenzen über die künftige Ausrichtung des Unternehmensbereichs mit sofortiger Wirkung das Unternehmen verlässt", dann liegt es nahe, darin einen Zusammenhang zu vermuten.

Auch wenn der Vorstandsvorsitzende Professor Hanns-Peter Knaebel dies vehement bestreitet. Man sei einfach unterschiedlicher Meinung gewesen und habe sich auf richtige und wichtige Maßnahmen nicht einigen können. "Dann ist es ganz normal, dass man die Zusammenarbeit beendet", so Knaebel, der schließlich nicht mit Lob für den ausgeschiedenen Kollegen spart.

Die Inhaberfamilie mit über 200 Gesellschaftern jedenfalls habe angesichts der Gewinnrückgänge keinen "Renditedruck" ausgeübt, betont Knaebel. Deren Interesse gelte eher der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, nicht der rückblickenden Gewinnmarge.

Weltmarktführer ist man bei der SCR-Technologie für Dieselmotoren. Ein neues innovatives Produkt habe man aber auch in der Optimierung der Benzinertechnologie entwickelt. Die so genannte Wassereinspritzung für Benziner verringert den Spritverbrauch um acht bis zehn Prozent.

Dabei wird ein Wassernebel in den Zylinder miteingesprüht, der die Temperatur am Kolben absenkt und den Zündzeitpunkt positiv verändert. Vor allem muss nicht mehr, wie bisher, mit Benzindampf gekühlt werden, was sich am Spritverbrauch ablesen lässt.

Nicht optimal aufgestellt sei man für den amerikanischen Markt. Dort löse der SUV und der Pick Up gerade den herkömmlichen Pkw ab. Insgesamt sei der Automobilmarkt seit Jahren nur noch schwer einschätzbar. Man habe erkannt, dass man die Bewertung der alternativen Antriebstechnologie neu überdenken müsse.

Dabei räumt Knaebel der Brennstoffzelle mehr Potenzial ein als dem reichweitenlimitierten Elektroauto. Perspektivisch soll der Umsatzanteil des Automotive-Bereichs unter 50 Prozent sinken (gegenwärtig 57 Prozent) und das seit zehn Jahren gehegte Pflänzchen der Medical-Sparte 10 bis 15 Prozent erreichen (gegenwärtig 5 Prozent).

Die Herausforderungen für Röchling liegen 2019 auf der Ergebnisebene. Es gelte seine Hausaufgaben zu machen, an Stellenstreichungen sei aber nicht gedacht, so Knaebel.

Das erste Quartal 2019 verlief beim Umsatz positiv. Alle drei Unternehmensbereiche legten beim Umsatz erneut zu, doch beim Gewinn gab es erneut Rückgänge. Nur der Industrial Bereich legte knapp zu.

Die Mitarbeiterzahl erreicht weltweit gegenwärtig die 11.000 er Marke. Trotzdem sei die Unternehmenskultur des Familienunternehmens eher mittelständisch geprägt. Man zeichne sich durch eine hohe Standortloyalität und Standortidentität aus. Bei 90 Standorten weltweit kommen auf jeden Standort rechnerisch nur rund 120 bis 130 Mitarbeiter.