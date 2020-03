Mannheim. (kla) Der Chef der deutschen ABB Hans-Georg Krabbe wird das Unternehmen zum Jahresende verlassen. Das hat der Schweizer Industriekonzern gestern bekannt gegeben. Krabbe scheide im gegenseitigen Einvernehmen aus dem Vorstand und bei ABB aus, hieß es in einer Mitteilung. Über seine Nachfolge werde der Aufsichtsrat zu gegebener Zeit entscheiden.

ABB hat sich Jahr neu ausgerichtet: Der Industriekonzern verkauft seine Stromnetzsparte an Hitachi und löste die bisherige Organisationsstruktur auf. Künftig will sich das Unternehmen auf die vier Geschäftsbereichen Elektrifizierung, Automatisierung, Antriebstechnik und Robotik konzentrieren. Dennoch habe die deutsche ABB mit Sitz in Mannheim im Geschäftsjahr 2019 einen stabilen Auftragseingang und Umsatz verzeichnet, teilte das Unternehmen gestern mit, das deutschlandweit 8500 Mitarbeiter hat, rund davon 3800 in der Region Rhein-Neckar (3100 ohne die Stromsparte).

"Die deutsche ABB hat 2019 vor dem Hintergrund schwächelnder Märkte und tiefgreifender Transformationsprozesse ein robustes Ergebnis erzielt", erklärte Krabbe. Demnach legte der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 1 Prozent auf 2,81 Milliarden Euro zu. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibung betrug 210 Millionen Euro (2018: 212 Millionen Euro).

Derzeit beobachte man die Situation rund um die Corona-Krise aufmerksam, teilte ABB mit. An allen Standorten würden Maßnahmen umgesetzt, die laufend an die Richtlinien und Empfehlungen des RKI und der WHO angepasst würden.