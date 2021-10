Von Marco Partner

Mannheim. Das Quadrupel wäre geschafft. Die beste Weißwurst Deutschlands kommt weiterhin vom Waldhof. Zum vierten Mal hintereinander darf sich Philipp Burkhardt deutscher Weißwurstmeister nennen. Bei dem jedes Jahr in Alençon in der französischen Normandie ausgefochtenen Feinschmecker-Wettbewerb erklomm die Brühwurst-Einsendung des jungen Mannheimer Metzgers erneut das Siegertreppchen – und ließ auch die bayrische Konkurrenz weit hinter sich. "Am Anfang dachte ich noch, es wäre Idiotenglück, aber sie scheint wohl wirklich zu schmecken", sagt der 29-Jährige bescheiden. Welches Geheimnis aber steckt in der weißen Wurst? Eine bestimmte Fleischsorte, eine versteckte Zutat oder ein exotisches Gewürz? Ein Besuch im Tannenweg soll Aufschluss geben.

Der erneute Sieg hat sich schon herumgesprochen. Neben dem Wochenmarkt in den Quadraten besucht Philipp Burkhardt jeden Freitag auch den Stadtteil Rheinau mit seinem Verkaufswagen. Diesmal kehrt er mit einer großen Prinzregententorte samt goldener Pokal-Gravur zurück in die traditionelle Familienmetzgerei. "Die hat mir eine Kundin geschenkt. Mit Süßem bekommt man mich immer, solche Kleinigkeiten bereiten die größte Freude", sagt er. Seit den 50er Jahren besteht das das Fleischfachgeschäft im Waldhof. Urkunden, Meisterbriefe und Auszeichnungen vom Großvater Werner und Vater Peter hängen im Einkaufsbereich an der Wand. Und seit ein paar Jahren thronen auch die Titel des Sohnemanns in Pokalform auf der Theke.

Ich bin ja damit groß geworden", sagt der junge Metzgermeister über seine Berufung, und erinnert sich gerne an seine Kindheit zurück. Klein-Philipp konnte noch längst nicht über die Theke blicken, da wurde er von seinem Vater auf den Ladentisch gehoben. "Ich wollte wissen, was da beim Verkauf passiert und fand das Geschehen immer sehr spannend", so Burkhardt. Schließlich wandern nicht nur Wurstwaren, sondern auch Geschichten über die Theke. "Auch heute liebe ich den Kundenkontakt, wenn eine persönliche Beziehung entsteht und man sich austauscht", verrät er.

Weißwürste des jungen Metzgers Philipp Burkhardt aus Mannheim. Foto: Alfred Gerold

Die Metzgerwelt hinter der Theke aber darf kaum ein Kunde betreten. Sehr sauber ist es in allen Räumen, das fällt als Erstes auf. Gleich zwei Waschmaschinen mit weißen Arbeitskitteln und Kochjacken bollern vor sich hin. Ein Vakuumierer steht neben einer Dosenverschlussmaschine – und viele der stabilen Arbeitsgeräte sind älter als Philipp Burkhardt selbst. Im Kühlraum hängen große Rinderkeulen herab, während sich in Kisten frische Bratwürste, Fleischringe – und eben auch Weißwürste Zipfel um Zipfel aneinanderreihen. Wie aber werden sie nun hergestellt?

Der formale Akt klingt einfach: Zunächst wird vor allem Magerfleisch durch den feinen Fleischwolf – den Kutter – gejagt. "Dann wird ein feines Brät gemacht, dieses durch die Füllmaschine gedrückt und die fertigen Würste im Kochkessel auf Temperatur gebracht", verrät Burkhardt. Das größte Geheimnis aber lauert im Gewürzraum. Dort lagern Koriander, Oregano oder Muskat in großen Dosen. "Wir benutzen viele natürliche Gewürze und keine Geschmacksverstärker", betont der Metzger. Bei der Weißwurst setzt er traditionell auf frische Petersilie, aber auch auf Macis, die Blüte des Muskatnussbaums. Auch etwas Zitronenabrieb darf nicht fehlen.

An der Weißwurst-Rezeptur habe er seit dem ersten deutschen Meistertitel im Jahr 2017 wenig geändert. "Wir hatten 2014 in der Berufsschule schon mal als Klassenverbund teilgenommen und einen Ehrenpreis erhalten", so Burkhardt, der damals für die Würze des Bräts zuständig war, die Gewürzliste der Berufsschule mit den genauen Mengenangaben aber vergaß, und einfach improvisierte. "Dann hatte ich Blut geleckt", begründet er seine erste, selbstständige Teilnahme am Wettbewerb der "Feinschmecker des Herzogtums" in Alençon.

Die Weißwurstproben vom Waldhof gehen per DHL-Express in die Normandie. Erst ein paar Wochen später erfährt Burkhardt die Ergebnisse. "Beim ersten Mal war ich natürlich völlig aus dem Häuschen. Das war wie eine Frau zum ersten Mal küssen", vergleicht er. Der vierte Titel hintereinander (2020 entfiel der Wettbewerb aufgrund der Pandemie) aber macht ihn genauso stolz. "Es ist ja nicht nur ein Sieg für mich, sondern auch ein Aushängeschild für Mannheim und die Region", findet er.

Aus Karlsruhe schauen nahezu regelmäßig Kunden vorbei, und ab und an kommt sogar ein Anruf aus Berlin. Nur das bayrische Nachbarland übt sich in Zurückhaltung. "Armes Weißwürschtl", soll den Zeitungen südlich des Weißwurst-Äquators der Serien-Meister aus Mannheim nur eine kleine Randnotiz wert sein. Schließlich ist das zuzelbare Würstl in Bayern ein Kulturgut, und der Legende nach zur Fastnacht 1857 in einem Münchner Gasthaus aus der Not heraus erfunden worden.

Burkhardt hat da eine andere Version: Weiße Würste, die in heißem Wasser serviert werden, existieren nämlich in Frankreich seit dem 14. Jahrhundert. "Boudin Blanc" werden sie dort genannt. "Ich denke, sie haben sich durch Napoleon in Süddeutschland etabliert", sagt der Metzger – und peilt für 2022 nicht nur den fünften deutschen Meistertitel in Folge, sondern auch den europäischen Gesamtsieg an. Dieser wird nämlich bislang von den französischen Metzgern dominiert.