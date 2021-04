Mannheim. (mk) Die hohen Rohstoffpreise werden dem Mannheimer Bioethanolhersteller CropEnergies im laufenden Geschäftsjahr 2021/22, das am 1. März begonnen hat, voraussichtlich einen Gewinnrückgang bescheren. Der Umsatz dürfte dagegen steigen, teilte das Unternehmen überraschend am Mittwoch in Mannheim mit. Das Bioethanol wird beispielsweise Kraftstoffen beigemischt (Super E10).

Für das aktuelle Geschäftsjahr erwartet die CropEnergies AG demnach nun ein operatives Ergebnis von 50 bis 80 (Vorjahr: 107) Millionen Euro. Der Umsatz soll mit 870 bis 920 (Vorjahr: 833) Millionen Euro über dem des Vorjahrs liegen. Hauptgrund für die Reduzierung des Ergebnisses seien die zwischenzeitlich deutlich gestiegenen Preise für Rohstoffe. Die Entwicklungen der dritten Corona-Welle in der EU sorge weiter für eine anhaltende Unsicherheit auf allen Märkten. Die Börse reagierte wenig begeistert, der Kurs der CropEnergies-Aktie sank um bis zu 7 Prozent.