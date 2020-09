Mannheim. (zg/kaf) Coca-Cola verlängert den Mietvertrag für seinen Produktions- und Logistikstandort in Mannheim um 30 Jahre. Wie das Unternehmen mitteilt, wird damit erstmals ein Langzeitmietvertrag über mehrere Jahrzehnte abgeschlossen – pünktlich zum eigenen Jubiläum. Am 5. September 1950 meldete der Mannheimer Geschäftsmann Wilhelm Müller das Gewerbe für das Abfüllen von Coca-Cola an. Seit 70 Jahren wird Coca-Cola nun bereits in Mannheim abgefüllt, heißt es in der Mitteilung.

"Wir haben eine lange Tradition in Mannheim und freuen uns, der Quadratestadt auch weiterhin verbunden zu bleiben", sagt Wolf-Dieter Bethlehem, Betriebsleiter von Coca-Cola in Mannheim anlässlich der Verlängerung des Mietvertrages. "Nach den bedeutenden Investitionen in den vergangenen Jahren ist die lange Bindung ein weiterer wichtiger Schritt für die Zukunft unseres Werkes."

Das Mannheimer Werk gehört nach Darstellung des Unternehmens in Deutschland zu den technologisch modernsten Produktionsstandorten. In den vergangenen zwei Jahren habe Coca-Cola 50 Millionen Euro in zwei neue Produktionslinien investiert. Zuletzt sei 2019 eine neue Mehrweg-Glaslinie in Betrieb genommen. Im Vergleich zu Produktionslinien früherer Generationen werde an der Flaschenreinigungsmaschine der neuen Glaslinie bis zu 40 Prozent Wasser und Energie eingespart.