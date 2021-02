Von Matthias Kros

Mannheim. Das Handelsunternehmen Globus mit Sitz im Saarland hat offenbar die Vereinbarungen für die Übernahme von 16 Standorten der Warenhauskette Real abgeschlossen. Das berichtet die in der Regel gut informierte "Lebensmittel-Zeitung" und beruft sich dabei auf ein internes Schreiben. Vor allem Märkte in Nordrhein-Westfalen sind demnach betroffen. Den Angaben zufolge wechselt aber auch die Filiale im Mannheimer Stadtteil Vogelstang zu Globus, wobei der Umbau wohl noch nicht unmittelbar bevorsteht. Die betroffenen Real-Märkte sollen dem Bericht zufolge bis Mai 2022 einen neuen Anstrich und Namen erhalten.

Die Metro AG hatte im vergangenen Jahr die Supermarktkette Real an die Investorengruppe SCP verkauft. Diese verkauft derzeit Filialen an andere Unternehmen weiter. Einige Standorte wurden geschlossen. Neben Globus gehen Real-Märkte auch an Edeka und Kaufland. Letzterer Handelskonzern hatte sich beispielsweise bereits die Real-Filiale in Neu-Edingen gesichert.

Globus ist ein relativ kleiner Marktteilnehmer, seine knapp 50 Warenhäuser liegen unter anderem in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen. In der Metropolregion Rhein-Neckar gibt es bislang sechs Märkte.

Hinzu kommen den Angaben zufolge nun die Häuser in Braunschweig, Krefeld, Essen, Wittlich, Siegen, Rostock-Lambrechtshagen, Castrop-Rauxel, Bedburg, Schwentinenthal-Raisdorf, Hamburg-Lurup, Saarbrücken-Dudweiler, Bochum-Riemke, Dortmund-Aplerbeck, Duisburg, Mannheim-Vogelstang und der Futurstore von Real in Tönisvorst.