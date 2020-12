Mannheim. (kla) Der Bilfinger-Aktionär ENA Investment Capital LLP mit Sitz in London hat den Industriedienstleister im Zusammenhang mit einer Erhöhung seiner Anteile unter anderem darüber informiert, dass eine Einflussnahme und der Erwerb weiterer Stimmrechte in den nächsten 12 Monaten nicht ausgeschlossen seien. Das geht aus einer Mitteilung des Mannheimer Unternehmens vom Dienstag hervor.

Darin heißt es unter anderem, ENA habe darüber informiert, dass beabsichtigt sei, Meinungen, Überlegungen und Empfehlungen an das Unternehmen zu richten und damit möglicherweise Einfluss auf die Ernennung oder Abberufung von Mitgliedern der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats zu nehmen. Zudem könnten in den nächsten 12 Monaten weitere Stimmrechte an der Bilfinger SE durch Aktienkauf erworben werden. Am 6. November erst hatte die ENA Investment Capital LLP mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung an Bilfinger auf 12 Prozent erhöht hat. Welche Pläne ENA verfolgt, konnte eine Bilfinger-Sprecherin am Mittwoch auf Anfrage nicht beantworten.

Seit Wochen halten sich hartnäckig Spekulationen über eine Übernahme des Mannheimer Traditionsunternehmens. Vor gut einer Woche hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, die Private-Equity-Firma CVC Capital Partners habe sich dem Übernahmewettlauf um Bilfinger angeschlossen. Zuvor hatte Bloomberg berichtet, dass mehrere Finanzinvestoren um das SDax-Unternehmen buhlen, darunter auch Clayton Dubilier & Rice.

Bilfinger-Chef Tom Blades hatte Mitte November erklärt, zwar habe die Aktienkursentwicklung Interesse von Private-Equity-Firmen geweckt. Doch stehe Bilfinger nicht unmittelbar vor einer Übernahme. "Wir stellen uns nicht zum Verkauf", sagte er.