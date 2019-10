Von Thomas Veigel

Ludwigshafen. Die Verkehrssituation zwischen Ludwigshafen und Mannheim nennt BASF-Chef Martin Brudermüller "relativ dramatisch". Die zum Teil gesperrten Hochstraßen und Brücken hätten auch für die BASF wichtige Transportfunktionen: Sie sollen die östlich des Rheins lebenden Mitarbeiter ins Werk bringen und auch wieder nach Hause. "Wir wollen, dass es ein tragfähiges Verkehrskonzept gibt, das dann auch umgesetzt wird", sagte Brudermüller am Donnerstag bei einer Pressekonferenz anlässlich der Vorstellung der Bilanz des dritten Quartals.

Die Zahlen lagen im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz sank um zwei Prozent, das Betriebsergebnis um ein Prozent, der Gewinn nach Steuern wies allerdings ein deutliches Minus von 24 Prozent auf. Weil auch der Ausblick für den Rest des Jahres mit einem Minus von bis zu 30 Prozent beim Betriebsergebnis vor Sondereinflüssen bestätigt wurde, ging die Aktie an der Börse gestern deutlich nach oben und kratzte an der 70-Euro-Marke. Für das kommende Jahr wollte Brudermüller gestern keine Prognose abgeben. Den Ausblick für 2020 will er deshalb erst bei der Bilanzpressekonferenz im Februar vorstellen.

Einen dreistelligen Millionengewinn erzielte die BASF im Sommer durch den Verkauf ihres Anteils am so genannten Klybeck-Areal in Basel an den Versicherungskonzern Swiss Life. Das ehemalige Industriegebiet soll zum Wohn- und Gewerbequartier entwickelt werden und war im Jahr 2009 durch die Ciba-Akquisition erworben worden.

Belastet wird das Geschäft der BASF vor allem durch den Handelskonflikt USA-China und die Brexit-Unsicherheiten. Die Produktion in der für die BASF sehr wichtigen Autoindustrie sei gegenüber dem bereits niedrigen Niveau am Ende des ersten Halbjahrs nochmals gesunken. "Die alles beeinträchtigt unsere Geschäftsentwicklung. Und daran können wir nichts ändern", so Brudermüller. Allerdings arbeite die BASF zügig an der Umsetzung der im vergangenen Jahr vorgestellten Strategie, die ab Ende 2021 jährliche Einsparungen von zwei Milliarden Euro bringen soll. In diesem Jahr sollen es bereits 500 Millionen Euro sein, die Kosten bewegten sich aber in dergleichen Größenordnung. Das so genannte "Exzellenzprogramm" hat unter anderem den Abbau von 6000 Stellen zum Inhalt, davon etwa die Hälfte in Ludwigshafen. 1800 Stellen seien bereits gestrichen worden, in Ludwigshafen seien 1100 Abfindungsverträge unterzeichnet worden.