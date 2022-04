Mannheim. (RNZ) Wie am 3. März bekanntgegeben, schließt die BASF aufgrund des von der russischen Regierung angeordneten Angriffskriegs auf die Ukraine keine neuen Geschäfte mehr in Russland und Belarus ab. BASF verurteilt den russischen Angriff auf die Ukraine und die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung aufs Schärfste, teilte das Unternehmen mit.

Nun will das Unternehmen auch seine bestehenden Aktivitäten in Russland und Belarus bis Anfang Juli einstellen. Eine Ausnahme stelle dabei das Geschäft zur Unterstützung der Nahrungsmittelproduktion dar, da der Krieg das Risiko berge, eine weltweite Nahrungsmittelkrise auszulösen.

Das Unternehmen habe derzeit 684 Mitarbeiter in Russland und in Belarus und wll diese bis Jahresende weiter unterstützen. 2021 belief sich der Anteil von Russland und Belarus am Gesamtumsatz der BASF-Gruppe auf rund ein Prozent.