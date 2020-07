Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Die Corona-Krise hat die Ludwigshafener BASF weiterhin fest im Griff. Angesichts der sich ständig ändernden Konjunkturprognosen könne man weiterhin keine verlässlichen Ziele für das Gesamtjahr 2020 ausgeben, sagte der Vorstandsvorsitzende Martin Brudermüller bei Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal am Mittwoch. Kurzfristig sei kein Wende in Sicht. Im laufenden dritten Quartal rechne man jedenfalls nicht mit einer wesentlichen Verbesserung beim Ergebnis. Diese Unsicherheiten machen sich auch in einer restriktiven Personalpolitik des Chemiekonzern bemerkbar: "Wir stellen praktisch niemand mehr ein, außer in ganz gezielten Fällen", so der Manager.

BASF hatte schon vor der Krise ein Sparprogramm aufgelegt, bei dem weltweit 6000 Arbeitsplätze verschwinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie hatte der Chemiekonzern dann die Umsetzung auf Ende 2020 vorgezogen. Allein in Deutschland sollen 3000 Stellen verschwinden. Um das Ziel zu erreichen, mache das Unternehmen den Mitarbeitern Angebote, freiwillig auszuscheiden. "Hier haben wir bereits eine große Zahl von Verträgen abgeschlossen", so Brudermüller. Dennoch sei "die Zielgröße herausfordernd", sagte Brudermüller, denn der Arbeitsmarkt sei angespannt und die Beschäftigten hätten nur wenig Möglichkeiten zu anderen Unternehmen zu wechseln. "Wenn der Arbeitsmarkt insgesamt zurückgeht, wird das von den Mitarbeitern natürlich vorsichtiger behandelt", so der Vorstandschef. Und betriebsbedingte Kündigungen sind durch eine entsprechende Betriebsvereinbarung bei BASF ausgeschlossen. "Daran halten wir uns", versicherte Brudermüller und brachte stattdessen Instrumente wie Pensionierungen und die natürliche Fluktuation in der Belegschaft ins Spiel.

Schon in den vergangenen zwölf Monaten ging die Mitarbeiterzahl in Ludwigshafen um rund 1000 zurück. Doch die Verbliebenen haben offenbar noch immer gut zu tun. Von Kurzarbeit seien im Stammwerk nur etwa 200 Beschäftigte betroffen, so Brudermüller, bundesweit sind es 4200. Hauptsächlich in Bereichen, die für Kunden aus der Automobilbranche arbeiten, denn die sei mit Abstand am stärksten von der Corona-Krise betroffen. Auf der anderen Seite gebe es unter den Kunden aber auch Branchen wie Pharma oder Ernährung, die sich als sehr "widerstandsfähig" erwiesen.

Nach wie vor arbeite ein großer Teil der Belegschaft im Homeoffice. "Wir fahren das nur sehr langsam zurück und schauen dabei genau auf die aktuelle Lage im jeweiligen Land", sagte Brudermüller. In Ludwigshafen nutze man das Instrument mittlerweile sehr flexibel. Die Mitarbeiter kämen mitunter tageweise wieder ins Büro und arbeiteten ansonsten von zuhause aus. Eine solche "Hybrid-Lösung" könne er sich auch für die Zeit nach Corona vorstellen. "Wir werden nicht mehr zu dem zurückkehren, was wir einmal hatten, wir werden aber auch nicht alle virtuell zu Hause am Schreibtisch bleiben." Der Manager lobte noch einmal ausdrücklich die Arbeit im Homeoffice, die bislang "sehr fokussiert" gewesen sei. Corona könne eben auch "Katalysator für Veränderungen" sein. Es gebe aber noch keinen verbindlichen Plan, wie man mit dem Thema Homeoffice weiter verfahren werde.

Auch direkte Auswirkungen hat Corona auf die Belegschaft: Insgesamt zähle man mittlerweile rund 700 infizierte Mitarbeiter im Konzern, so Brudermüller, von denen aber etwa zwei Drittel wieder gesund und an den Arbeitsplatz zurückgekehrt seien.

Ungeachtet dessen blickt die BASF auch nach vorn: Finanzchef Hans-Ulrich Engel kann sich beispielsweise vorstellen, den Börsengang des Öl- und Gaskonzerns Wintershall Dea im kommenden Jahr in Angriff zu nehmen. "Wir gehen nun von einer ersten Platzierung im Jahr 2021 aus”, sagte er. Dies stehe aber "unter dem Vorbehalt der Marktbedingungen”. Die Vorbereitungen seien jedenfalls "weit fortgeschritten”.

