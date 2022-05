Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Chemiekonzern BASF hat vergleichsweise gelassen auf das geplante EU-Einfuhrverbot für russisches Öl reagiert. Die BASF kaufe ölbasierte Rohstoffe, einschließlich dem in den Steamcrackern eingesetzten Naphtha, auf dem internationalen Markt ein, erklärte eine Sprecherin des weltgrößten Chemiekonzerns am Donnerstag auf RNZ-Anfrage in Ludwigshafen. "In den Jahren 2020 und 2021 kamen etwa 30 bis 40 Prozent des europäischen Bedarfs aus russischen Quellen". Man habe diesen Anteil inzwischen runtergefahren und werde ihn weiter bis auf null reduzieren.

"Sollte es zu Engpässen kommen, werden wir mit unseren Lieferanten alle notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Versorgung ergreifen", kündigte die Sprecherin an. Die BASF setzt Naphtha in ihren zahlreichen Steamcrackern ein, auch im Stammwerk Ludwigshafen. Dort wird es unter anderem in Ethylen und Propylen aufgespalten – beides sind wichtige Ausgangsstoffe für zahlreiche Wertschöpfungsketten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Mittwoch einen Vorschlag für ein weitreichendes Öl-Embargo präsentiert, um Russland im Krieg gegen die Ukraine weiter zu schwächen. Danach soll nach einer Auslaufphase von sechs Monaten ein Einfuhrverbot für Rohöl aus Russland gelten und bis Ende des Jahres dann auch keine Ölprodukte mehr eingeführt werden. Die Bundesregierung unterstützt das Embargo und hält es für umsetzbar. Es drohen allerdings höhere Preise.

Anders als jetzt beim Öl hatte sich die BASF zuletzt klar gegen ein mögliches Gas-Embargo gestellt. Konzernchef Martin Brudermüller hatte bei der Hauptversammlung des Unternehmens vor den schweren Folgen eines solchen Einfuhrstopps gewarnt. "Wenn über Nacht die Erdgaslieferungen aus Russland wegfallen, würde das zu einer irreversiblen Schädigung der Volkswirtschaft führen", sagte er vor einer Woche. Im Extremfall müsste BASF die Produktion in Ludwigshafen einstellen.