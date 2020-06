Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Dicke Luft vor der Hauptversammlung des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF: Der Aktionär Union Investment, der rund ein Prozent der Anteile hält, stellt sich offen gegen die Wahl des Ex-Vorstandsvorsitzenden Kurt Bock zum neuen Aufsichtsratschef. "Wir werden Herrn Bock nicht in den Aufsichtsrat wählen", kündigt Arne Rautenberg, Fondsmanager bei Union Investment, gegenüber dem Magazin "WirtschaftsWoche" an.

Bock soll auf der Hauptversammlung am 18. Juni in den Aufsichtsrat und dann von dem Gremium zum Vorsitzenden gewählt werden. "Herr Bock hat uns schon als Vorstandschef nicht überzeugt, zudem ist im Fall seiner Wahl keine ausreichende Unabhängigkeit im Aufsichtsrat gegeben", so Rautenberg gegenüber dem Magazin.

Bock, der die BASF zwischen 2011 und 2018 führte, habe "zu wenig strategische Weitsicht" bewiesen, so Rautenberg; Umsatz und Gewinn hätten sich unter seiner Ägide "enttäuschend" entwickelt. Nachfolger Martin Brudermüller versuche, die "Versäumnisse der Ära Bock" zu korrigieren – durch mehr Investitionen, Innovationen und Kundennähe: "Wir wollen nicht, dass Herr Bock die nötigen Reformen, die Herr Brudermüller angestoßen hat, ausbremst." Die BASF wollte sich gegenüber der "WirtschaftsWoche" dazu nicht äußern.

Die BASF wird die Hauptversammlung für das vergangene Geschäftsjahr am 18. Juni wegen der Corona-Pandemie als rein virtuelle Hauptversammlung veranstalten. Die Aktionäre dürfen sich dabei freuen. Denn der Dax-Konzern ist einer der wenigen, der trotz Corona nicht nur eine Dividende ausschüttet, sondern diese auch erhöht. Vorgesehen ist eine Ausschüttung in Höhe von 3,30 Euro – so viel wie noch nie zuvor in der Firmengeschichte.