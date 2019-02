Am 15. September 2008 rutsche die US-Bank Lehman Brothers in die Insolvenz. Foto: dpa

Heidelberg. (dbe) Die in Heidelberg ansässige Klaus Tschira Stiftung sowie eine Investmentgesellschaft des 2015 verstorbenen SAP-Mitgründers Klaus Tschira haben nach Angaben der Wirtschaftswoche in letzter Instanz eine Klage gegen den Konkursverwalter der Lehman Finance AG verloren. Wie das Magazin berichtet, hatte Tschira ein großes SAP-Aktienpaket bei Lehman Schweiz gegen Kursverfall abgesichert - ein durchaus normales Geschäft bei Personen mit einem großen Aktienvermögen.

Nach der Lehman-Pleite im Jahr 2008 forderte der Mäzen von Konkursverwalter PricewaterhouseCoopers (PwC) aus diesen Geschäften rund 640 Millionen Schweizer Franken. Laut Wirtschaftswoche wies das Schweizer Bundesgericht die Klage nun am 17. Dezember in letzter Instanz ab.

Nach dem Urteil aus der Schweiz dürfte ein weiterer Prozess der Tschira Stiftung in London wieder aufgenommen werden. Dabei soll es um weitere Forderungen aus SAP-Absicherungsgeschäften gehen und um eine hohe Summe, die die Investmentbank Lehman kurz vor der eigenen Insolvenz noch an Tschiras Gesellschaften überwiesen hatte. Diese Millionen fordert der Insolvenzverwalter PricewaterhouseCoopers laut Wirtschaftswoche zurück. 2014 beliefen sich die Forderungen auf 186 Millionen Euro, die PwC an betroffene Lehman-Gläubiger ausschütten will. Inklusive Zinsen dürften es heute weit mehr als 200 Millionen Euro sein. Das Verfahren in London ruhte nach einer Gerichtsentscheidung für die Dauer des Schweizer Prozesses.