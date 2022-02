Von Matthias Kros

Ladenburg. Die Finanzierung des börsennotierten Biotechnologieunternehmens Heidelberg Pharma AG mit Sitz in Ladenburg ist bis Mitte 2023 gesichert. Die Hauptaktionärin Dievini, in der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp seine Biotechnologieaktivitäten gebündelt hat, habe Mittel von bis zu 36 Millionen Euro in Aussicht gestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Ladenburg mit.

Diese Zusage ersetze das noch nicht vollständig in Anspruch genommene Finanzierungsversprechen vom März 2021. Dieses hatte eine Reichweite bis Mitte 2022. Da sich zwischenzeitlich noch kein weiterer Investor gefunden hat, musste Dievini nun nochmals nachschießen. Der Aktienkurs von Heidelberg Pharma schoss nach Verkündung der Neuigkeit um mehr als 10 Prozent in die Höhe.

Die konkrete Ausgestaltung der Finanzierung werde durch die Gremien der Heidelberg Pharma mit Dievini zu einem späteren Zeitpunkt abgestimmt, hieß es weiter. Die Holding Dievini hat ihren Sitz in Heidelberg und ist mit knapp 70 Prozent an Heidelberg Pharma beteiligt. Im Portfolio sind noch acht weitere Biotechfirmen, am besten bekannt ist das ebenfalls börsennotierte Unternehmen Curevac aus Tübingen, das gerade an einem Corona-Impfstoff der zweiten Generation forscht. In einer klinischen Studie der Phase-1 war in der vergangenen Woche der erste Proband mit dem Vakzin geimpft worden.

Heidelberg Pharma arbeitet daran, einen nach eigenen Angaben "völlig neuen Behandlungsansatz für die Krebstherapie zu entwickeln". Klinische Studien haben bereits begonnen. Wie die meisten Biotechnologieunternehmen machen auch die Ladenburger momentan noch vergleichsweise geringe Umsätze und fahren deshalb hohe Verluste ein.

Gegründet wurde Heidelberg Pharma im September 1997 als Wilex Biotechnology GmbH mit Sitz in München von einem Team aus Ärzten und Krebsforschern der Technischen Universität München.