Von Barbara Klauß

Frankfurt/Rhein-Neckar. In diesem Jahr wird alles anders: Wegen der Corona-Pandemie gibt es keine dicht gedrängten Menschenmassen in den Hallen, stattdessen präsentiert sich die Frankfurter Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober als "Special Edition" – mit einem Mix aus Live-Veranstaltungen und Angeboten im Internet. "Es ist ein Jahr des Ausprobierens", erklärt Buchmessen-Direktor Juergen Boos. Was bedeutet das für die Verlage?

Hintergrund > Das Liveprogramm findet sich unter www.buchmesse.de/live > Die Tickets für die Veranstaltungen in [+] Lesen Sie mehr > Das Liveprogramm findet sich unter www.buchmesse.de/live > Die Tickets für die Veranstaltungen in der Festhalle kann man unter https://buchmesse2020.reservix.de/ events buchen > Livestream von der ARD-Bühne: www.buchmesse.ARD.de > "Das blaue Sofa" gibt es online unter www.das-blaue-sofa.de

[-] Weniger anzeigen

> Springer Nature: "Wir bedauern sehr, dass die Buchmesse in diesem Jahr als alljährliches Highlight für alle Lesefans und die Verlagsbranche ausfällt", erklärt Renate Bayaz, Director Communications Books & Professional bei Springer Nature. "Für uns als Verlag war es immer wichtig, mit Messeveranstaltungen und Neuerscheinungen aktuelle Branchenthemen zu besetzen." Allerdings habe sich Springer Nature bereits im Juni nach Abwägung möglicher Risiken gegen eine physische Teilnahme ausgesprochen. "Seither haben wir daran gearbeitet, neue Möglichkeiten zu entwickeln, um unsere Autorinnen und Autoren, Kunden und Gäste in einem virtuellen Format zusammenzubringen und so der Buchbranche in diesen ungewöhnlichen Zeiten ein Gesicht zu geben."

So lädt der Wissenschaftsverlag, der derzeit rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, rund 860 davon am Standort Heidelberg, nun zu einem "virtuellen Hub" ein: Es gibt virtuelle Live-Veranstaltungen, für die sich Teilnehmer anmelden können. Auf dem Programm stehen Themen zur digitalen Transformation sowie die Auswirkungen von Covid-19 auf die Forschung. In einer Videogalerie stellen Autoren ihre neuen Bücher vor, die virtuellen Besucher sind zu einem Live-Chat eingeladen. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei.

"Persönliche Kontakte haben immer eine besondere Qualität, die eine digitale Lösung nur bedingt ersetzt", meint Bayaz. "Aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und daher ist jetzt kreative Flexibilität gefragt." Und so habe der Verlag in diesem Jahr auch die Chance, sogar Menschen zu erreichen, die sonst nicht die Gelegenheit haben, die Buchmesse zu besuchen.

> Beltz: "Es wird ein zentraler Punkt im Verlagsjahr fehlen, keine Frage", meint auch Marianne Rübelmann, Verlegerin der Verlagsgruppe Beltz mit Sitz in Weinheim. "Die Fachgespräche, das Gewühl am Wochenende, die Stimmung. Die Buchmesse ist ein wichtiges Ereignis." Einerseits könnten dort gut neue Bücher präsentiert werden – andererseits könne der Verlag nun aber auch Geld sparen. "Beltz war immer mit einem sehr großen Stand und einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm in Frankfurt vertreten. Das wird in diesem Jahr alles anders ein", so die Verlegerin. Doch nutze Beltz alle Kanäle, die die Buchmesse zur Verfügung stelle, wie etwa das Bookfest digital.

Der Verlag, der in Weinheim und Hemsbach rund 135 Mitarbeiter beschäftigt, ist in den Bereichen Kinder- und Jugendbuch, Bildung und Erziehung, Weiterbildung, Pädagogik und Psychologie tätig. Herausgegeben wird unter anderem die Zeitschrift "Psycholgie heute". Zusätzlich zum digitalen Auftritt auf den Seiten der Frankfurter Buchmesse bringe Beltz die Messe nun mit Veranstaltungen in die ganze Republik, von Mannheim und Weinheim über Frankfurt bis nach Bremen. "Wir bieten über die Plattform ,Heldenstücke live’ digitale Lesungen und Diskussionsrunden mit Autoren und Autorinnen an."

Marianne Rübelmann geht allerdings nicht davon aus, dass sie auf diesem Weg ebenso viele Menschen erreiche werden wie sonst. "Wir mögen die Messe, die Gespräche, die gute Stimmung, die Begegnungen", erklärt sie. "Aber so verändern sich Zeiten und aus manchen Ideen wird etwas Neues entstehen, wir werden virtuelle Formate nutzen, die Standpräsentation wird sich ändern." Für Beltz wünscht sie sich, dass in diesem Jahr bei der "aus der Not geborenen" Hybrid-Messe viele gute Ideen ausprobiert werden können, die dann in den kommenden Jahren noch besser weitergeführt werden.

> Kunstanstifter Verlag: Auch aus Sicht von Suse Thierfelder, Verlegerin des Kunstanstifter Verlag für Illustration mit fünf Mitarbeitern aus Mannheim, fehlt ein wichtiger Aspekt im Buchjahr 2020: "Die Präsentation der neuen Herbsttitel entfällt, das Lizenzgeschäft findet nicht statt, das Branchentreffen ebenfalls", sagt sie. Auch der Kunstanstifter Verlag plant digitale Lesungen und eventuell einen Online-Workshop. Allerdings sei sie nicht sicher, ob viele Menschen von den digitalen Angeboten wüssten, erklärt Thierfelder. "Andererseits könnten andere Leser – beispielsweise über Instagram – erreicht werden, die sonst nicht auf die Messe gehen würden", fügt sie hinzu. Für nächstes Jahr wünscht sie sich jedenfalls eine ganz normale Messe ohne Einschränkungen.

„Es ist ein Jahr des Ausprobierens“, erwartet Buchmessen-Direktor Juergen Boos. Foto: dpa

> Universitätsverlag Winter: "Verlagsarbeit ist auch Arbeit mit Menschen und dem, was ihnen ein Anliegen ist, und wir vermissen diese besondere Art der Begegnung in diesem Jahr sehr", teilt der Universitätsverlag Winter mit acht Mitarbeitern und Sitz in Heidelberg mit. Der persönliche Kontakt mit den Autoren erleichtere die Betreuung laufender und die Anbahnung neuer Projekte immens. Zudem freue man sich normalerweise auf der Messe über das Treffen mit den Partnern in Vertrieb, Satz-, Druck-, Technik oder sonstigen Dienstleistungen. "Auf der Buchmesse können Lösungen sehr konzentriert vorangebracht werden." Diese Messearbeit lässt sich aus Sicht des Verlages durch digitale Formate nicht ersetzen. "Die Präsenz der Frankfurter Buchmesse im virtuellen Raum, also nicht auf dem Messegelände und ohne Aussteller, ist kein Ersatz für das ,echte’ Buchmessen-Gefühl", teilt der Verlag mit. "Der virtuelle Raum bespielt eine Art Literatur-Festival, von dem in diesem Jahr nur namhafte belletristische Verlage profitieren." Fach- und Wissenschaftsverlage seien hier außen vor. "Wir wünschen uns eine Rückkehr zur physischen Buchmesse, mit vielen Menschen und lebendigen Kontakten." Ansonsten gelte: "Wir machen weiter. Gerade jetzt!"

> Wellhöfer Verlag: Für den Mannheimer Verleger Ulrich Wellhöfer markiert die Buchmesse üblicherweise den Auftakt in den Bücherherbst: Nicht zu unterschätzen seien vor allem die "weichen Faktoren" der Messe: "Hier entwickelt man in vielen Gesprächen und Begegnungen Ideen, man bekommt ein Gefühl für Entwicklungen, es ergeben sich Impulse für neue Projekte und am Ende der Messe geht man vollgepackt mit Eindrücken, Ideen und viel Motivation nach Hause, und startet mit viel Euphorie und Schwung ins Herbstgeschäft."

Dieser Schub sei durch kein digitales Format zu ersetzen, meint Wellhöfer – wenngleich es ihn beeindruckt, was sich die Buchmesse hat einfallen lassen, um ein interessantes digitales Format auf die Beine zu stellen. Doch: "Als kleiner oder mittelgroßer Verlag im Digitalen Aufmerksamkeit im Format der Frankfurter Buchmesse zu erzeugen, ist schwer möglich und auch nicht unsere Stärke", so Wellhöfer. "Wir werden trotzdem das ein oder andere probieren."

> Achter Verlag: Die Absage der Frankfurter Buchmesse war für den Achter Verlag mit Sitz in Weinheim frustrierend, wie Wolfgang Orians mitteilt. "Wieder ein Ort weniger, an dem wir versuchen können, Aufmerksamkeit für unsere Bücher zu schaffen", sagt er. "Der wirtschaftliche Schaden ist dabei noch das Geringste." Gerade für kleine Verlage mit Autoren, die keine internationalen Stars seien, spiele der Kontakt dort zu den Leserinnen und Lesern, aber auch mit Kollegen eine große Rolle.

Gemeinsam mit anderen hat der Achter Verlag, gefördert vom Land Rheinland-Pfalz in Panzweiler im Hunsrück in einer großen Halle eine Bühne aufgebaut, auf der die Verlage während der Buchmessezeit Lesungen und Diskussionen anbieten, die im Internet gestreamt werden.