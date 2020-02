Von Matthias Kros

Ludwigshafen. BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller warnt vor weltweiten Belastungen für die Wirtschaft durch das neuartige Coronavirus. "In diesem Jahr erleben wir bereits in den ersten beiden Monaten eine hohe Unsicherheit in der Weltwirtschaft", sagte er am Freitag bei der Bilanzvorlage in Ludwigshafen. Mit dem Virus sei ein neuer Faktor hinzugekommen, der das Wachstum am Jahresanfang vor allem in China erheblich belaste. "Eine geringere Nachfrage und Produktionsausfälle in vielen Branchen sind bereits sichtbare Folgen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus."

Vor allem im ersten und zweiten Quartal rechnet BASF mit negativen Effekten, so Brudermüller. Und er erwarte nicht, dass diese im Jahresverlauf vollständig ausgeglichen werden können. Die Chemiebranche und mit ihr auch der Branchenprimus BASF gilt als wichtiger Konjunkturindikator, da ihre Produkte praktisch in allen großen Industriezweigen benötigt werden.

In Deutschland sieht Brudermüller den Konzern für eine weitere Ausbreitung des Coronavirus gut gerüstet. Das Unternehmen habe einen Pandemieplan, der verschiedenste Maßnahmen bis hin zu einer Quarantäne und einem geregelten Herunterfahren der Anlagen umfasse. "Noch läuft aber alles normal seinen Gang", betonte der Manager. "Unser Krisenteam tagt jeden Tag. Da musste man bisher noch nichts machen in Ludwigshafen.” Auch in China, dem weltweit größten Chemiemarkt, habe es in der BASF-Belegschaft bislang nur einen (nicht bestätigten) Corona-Verdachtsfall gegeben. Seit 17. Februar laufe der Betrieb wieder in den wesentlichen Anlagen, allerdings noch nicht mit voller Kapazität. "Die Maschine läuft, aber gedrosselt."

Für 2020 rechnet Brudermüller damit, dass die globale Chemiebranche mit 1,2 Prozent deutlich langsamer zulegt als 2019. "Das wäre das mit Abstand niedrigste Wachstum seit der Finanzkrise 2009", so der BASF-Chef. Seinem Unternehmen traut er dennoch im laufenden Jahr die Rückkehr zu einem profitablen Wachstum zu. Aufgrund der noch ungewissen Folgen des Coronavirus hat BASF aber erstmals eine Spanne für die Jahresziele angegeben: Die Erlöse sollen 2020 auf 60 bis 63 Milliarden Euro steigen. Für das bereinigte Ergebnis (Ebit) peilt der Chemiekonzern 4,2 Milliarden Euro bis 4,8 Milliarden Euro an.

2019 sei für BASF "ein Übergangsjahr" gewesen, dass man genutzt habe, um sich neu aufzustellen. "Die wesentlichen Weichen sind gestellt", sagte Brudermüller. Nun dürfe man sich trotz der zunehmenden Unsicherheiten nicht beirren lassen. "Wenn ich für das laufende Jahr eine Überschrift finden müsste, würde ich unserer Mannschaft zurufen: Knie durchdrücken!", gab sich der BASF-Chef kämpferisch. "Wir machen jetzt einfach unsere Strategie, die ist richtig. Wir können das Umfeld nicht ändern, aber wir können das Beste daraus machen."

Gleichzeitig erhöht Brudermüller den Druck auf die Belegschaft und beschleunigt das 2018 beschlossene Sparprogramm. Unter anderem soll der Abbau von weltweit 6000 Stellen bereits Ende 2020 erreicht werden, ein Jahr früher als geplant. Schon 2019 habe die BASF 3100 Arbeitsplätze gestrichen, so Brudermüller. Er betonte, dass der Abbau auf freiwilliger Basis erfolge und dass in jedem Einzelfall die Unternehmensleitung und der betroffene Mitarbeiter gleichermaßen einverstanden sein müssten. Betriebsbedingte Kündigungen sind bei der BASF SE schon seit vielen Jahren über eine entsprechende Standortvereinbarung ausgeschlossen. Brudermüller zeigte sich am Freitag offen für eine vorzeitige Verlängerung des Ende des Jahres auslaufenden Vertrags. "Wir sind in konstruktiven Gesprächen mit dem Betriebsrat und hoffen, die neue Standortvereinbarung Mitte des Jahres unterschreiben zu können."

Die schwächeren Geschäfte bekommen die Mitarbeiter aber auch durch eine sinkende Erfolgsbeteiligung zu spüren. Das Volumen dafür sinkt von 363 auf 223 Millionen Euro. Ein Beispiel: Ein Chemikant der Tarifgruppe E6, dessen Leistung die Erwartungen des Unternehmens im vollen Umfang erfüllt hat, erhält als Erfolgsbeteiligung 3511 Euro brutto. Dagegen will die BASF an ihre Aktionäre etwas mehr Geld ausschütten. Die Dividende soll um 10 Cent auf 3,30 Euro je Aktie steigen.