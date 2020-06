Heidelberg. (kla) Generell begrüße man die Diskussion um den Klimawandel, erklärt HeidelbergCement zur Kritik von Fridays for Future. "Als abbaubetreibendes und energieintensives Unternehmen treibt uns dieses Thema schon lange um", so ein Konzernsprecher. Allerdings sehe man sich nicht als Teil des Problems, sondern als Teil der Lösung für anstehende Zukunftsaufgaben.

"Dass die Zementherstellung energieintensiv ist und einen großen Teil zum weltweiten CO2-Ausstoß beiträgt, ist unstrittig", erklärt der Sprecher. Zwei Drittel der CO2-Emissionen eines Zementwerkes entstünden beim Erhitzen des Kalksteins und seien unvermeidbar. Daher suchten die Zementhersteller schon lange nach Wegen und Produkten, um sowohl den Energieeinsatz bei der Herstellung als auch den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Bis 2030 will der Konzern seinen spezifischen CO2-Fußabdruck um 30 Prozent gegenüber 1990 senken. Bisher sei eine Reduktion um 20 Prozent erreicht worden, sagt der Sprecher. "Bis spätestens 2050 wollen wir unsere Vision eines CO2-neutralen Betons verwirklicht haben."

Erreichen will das der Konzern, indem er etwa die Energieeffizienz seiner Produktionsanlagen steigere, verstärkt auf alternative Roh- und Brennstoffe setze (insbesondere auf Biomasse wie etwa Klärschlamm) und CO2-intensiven Klinker im Zement durch mineralische Roh- und Reststoffe soweit möglich ersetze. In den vergangenen Jahren habe HeidelbergCement mehr als eine Milliarde Euro allein in Europa in energieeffizienzsteigernde und emissionsmindernde Maßnahmen investiert. "Bis 2030 wollen wir 80 Prozent unseres jährlichen Forschungsbudgets für die Entwicklung noch nachhaltigerer Produkte einsetzen."

Zum Thema Menschenrechte erklärt der Sprecher, der Konzern halte sich in allen Ländern, in denen er aktiv sei, an nationales und internationales Recht. Zudem sei unter anderem 2017 eine konzernweite Menschenrechtsrichtlinie implementiert worden. Zu den Vorwürfen in Bezug auf die Geschäftstätigkeiten einzelner Tochtergesellschaften teilt er mit: "Wir haben alle Fälle eingehend geprüft und weisen die entsprechenden Vorwürfe entschieden zurück."