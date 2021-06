Von Thomas Veigel

Heidelberg. "Zement ist ein Sch...-Produkt". Mit diesem kraftvollen Satz eröffnete Peter Schuhmacher, damaliger Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Zement AG, vor rund 30 Jahren eine eiligst einberufene Pressekonferenz. Er wollte das damals herrschende Zementkartell erklären, gegen das vom Kartellamt gerade eine Rekordstrafe von mehreren hundert Millionen Mark verhängt wurde. Er meinte mit diesem Satz die Einfachheit und leichte Verfügbarkeit eines Massenprodukts, das die Industrie über Jahrzehnte zu Preisabsprachen verführte. Heute würde man diesen Satz auf etwas anderes beziehen: Zement ist ein Klimakiller. Aber auch das wichtigste Bindemittel der Welt. Als Beton, gemischt mit Sand, Kies und Wasser, ist er mit einer Produktionsmenge von rund 30 Milliarden Tonnen der bedeutendste Baustoff der Welt. Ein Dilemma.

Die Zementindustrie gehört zu den Hauptverursachern von Treibhausgasen. Ein paar Zahlen, die je nach Rechenweg unterschiedlich ausfallen können: Im Jahr 2019 wurden weltweit 4,6 Milliarden Tonnen Zement produziert, die Hälfte davon in China. Bei der Herstellung fallen fast drei Milliarden Tonnen CO2 an. Das sind fast acht Prozent der weltweiten Emissionen und fast die Hälfte aller industriellen Emissionen. Das ist das Drei- bis Vierfache des gesamten Luftverkehrs. In Deutschland sind es zwei Prozent der CO2-Emissionen. Wegen der steigenden Nachfrage in den Schwellen- und Entwicklungsländern dürften alle diese Werte sogar noch steigen.

Ursache für die hohe CO2-Emission bei der Zementherstellung ist zum einen die Heizenergie, die benötigt wird, um in Drehrohröfen bei Temperaturen von teilweise über 1400 Grad Celsius aus Kalkstein Zementklinker herzustellen. Der Anteil der fossilen Energie, die dabei zum Einsatz kommt, ist bereits auf 30 Prozent gesunken, bis zum Jahr 2050 soll er auf Null reduziert werden. 70 Prozent der Heizenergie sind derzeit Müll: Tiermehl, Klärschlamm, Altreifen, Altöl und Siedlungsabfälle. Die CO2-Emissionen der Ofenheizung machen aber nur etwa ein Drittel des Gesamtausstoßes aus.

Der Großteil des CO2 entsteht allerdings im Produktionsprozess selbst. Beim Brennen von Zementklinker tritt für jedes produzierte Molekül Kalziumoxid ein Molekül CO2 aus. Bei der Herstellung einer Tonne Portlandzementklinker entstehen zwischen 770-870 Kilogramm Kohlendioxid. HeidelbergCement nennt für das Jahr 2020 eine CO2-Emission von 576 Kilogramm pro Tonne "zementartigem" Material.

HeidelbergCement setzt verschiedene Hebel an, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Alternative Brennstoffe, Ersatz des Klinkers durch zementähnliche Sekundärrohstoffe mit deutlich geringerer CO2-Bilanz, Erhöhung des Anteils nachhaltiger, CO2-armer Betonprodukte. Auf Werksebene wird in die Effizienz der Anlagen investiert.

Um den Verbrauch endlicher natürlicher Rohstoffe zu reduzieren, nutzt HeidelbergCement für die Herstellung von Klinker beispielsweise Altsande aus Gießereien oder Kalkschlämme aus der Trinkwasseraufbereitung. Zusätzlich wird an der Nutzung von Zementstein aus rezykliertem Beton (der bereits kalziniert ist) als Rohstoffkomponente gearbeitet. Auch die Verwendung von Ton reduziert die CO2-Emissionen. Ton kalziniert bereits bei 800 Grad Celsius und kann bis zu 40 Prozent als Zumahlstoff zugegeben werden.

Eine Elektrifizierung des eigentlichen Brennprozesses im Drehrohrofen und damit auch die Möglichkeit des Einsatzes von "grünem" Strom befindet sich nach Angaben des Unternehmens allerdings noch im Frühstadium der Forschung.

HeidelbergCement hat auch CO2-sparenden Leicht- und Porenbeton am Markt und entwickelt ihn fortwährend weiter.

Um CO2-neutral zu werden, reichen diese Maßnahmen aber nicht aus. Deshalb wird in die Abscheidung, Verflüssigung und unterirdische Lagerung von CO2 investiert (CCS - Carbon Capture and Storage). Für zwei Werke in Norwegen und in Schweden wurden solche Anlagen bereits projektiert.

Auch die Verwendung des gespeicherten Kohlendioxids zum Beispiel für die Karbonatisierung von rezykliertem Beton wird erforscht (CCU - Carbon Capture and Use). Die Prioritäten der Zementindustrie liegen auf der Weiterverwertung von CO2.

Ohne die Speicherung und Weiterverwertung von Kohlendioxid könnten die Emissionen bis 2050 lediglich um 36 Prozent gemindert werden, sagt der Verband der Zementindustrie. CCUS-Technologien sind umstritten. Für Umweltschützer sind sie ein "Feigenblatt" CO2-intensiver Industrien, das ihnen einen Vorwand gebe, nicht umweltfreundlicher werden zu müssen.

Das "Endcement"-Bündnis, dem sieben Organisationen, unter anderem Greenpeace, Fridays for Future und Extinction Rebellion angehören, formuliert als Hauptforderung: Weniger Beton. Es sei essenziell und durchaus möglich, weniger Beton zu nutzen oder ganz auf den Einsatz von Beton zu verzichten.

Holzhäuser werden an erster Stelle als bewährte Alternative zu Gebäuden aus Beton genannt. Bäume entziehen der Atmosphäre CO2, Holzbau trage wegen der Kohlenstoffspeicherung aktiv zum Klimaschutz bei. Weitere Forderungen sind die Wiederverwertung von Beton in der Betonherstellung. Der größte Anteil des Alt-Betons geht bislang in die Asphaltherstellung und den Straßenbau.

Es sollten mehr Bauteile verwendet werden, bei denen weniger Beton zum Einsatz kommt. Hier wird unter anderem Carbonbeton genannt, der den Materialeinsatz immerhin um die Hälfte reduzieren könnte, aber die Forschungen haben erst begonnen. Jeder Abriss, so Endcement, müsse kritisch hinterfragt werden. Unter Betrachtung der Energiebilanz sei eine Sanierung jedem Neubau vorzuziehen.

Weniger Bauen ist eine weitere Forderung. Weil immer mehr Investoren Immobilien als Spekulationsobjekte betrachten, stünden viele Wohnungen leer.

Beton und damit Zement werde, so HeidelbergCement, auch in Zukunft der vorherrschende Baustoff in urbanen Infrastrukturen sein. Andere Baustoffe wie Holz oder Metalle könnten eine Ergänzung darstellen, doch eine vollständige Substitution sei nicht nur aufgrund der benötigten Mengen "unmöglich". Beton besitze zudem Eigenschaften, die das nachhaltige Bauen unterstützen würden: So zeichne er sich generell durch gute Wärmedämmeigenschaften aus und könne über seinen Lebenszyklus zu deutlichen Energieeinsparungen bei der Gebäudenutzung beitragen.