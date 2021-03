Kirchardt. (RNZ) Valmet Automotive baut seine erste Batteriefabrik in Deutschland. Die Standortwahl fiel auf Kirchardt, teilt das Unternehmen mit. Dort soll bereits im ersten Quartal 2022 die Vorserienfertigung von Batteriesystemen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge gestartet werden. Durch die neue Batteriefabrik sollen rund 160 Arbeitsplätze geschaffen werden, heißt es in der Mitteilung.

Valmet Automotive betreibt bereits eine Batteriefabrik in Salo, Finnland. Eine zweite Batteriefabrikation, die direkt an das Autowerk von Valmet Automotive in Uusikaupunki angegliedert ist, befindet sich im Bau. Der Produktionsstart dort ist für die spätere Jahreshälfte 2021 geplant.

Am Standort in Kirchardt stehen Valmet Automotive auf dem Areal einer ehemaligen Druckerei rund 11.500 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung. Die Umbaumaßnahmen einer bestehenden Halle sollen im zweiten Quartal 2021 starten, bereits im ersten Quartal 2022 soll dann die hochautomatisierte Batteriefertigung anlaufen.

"Die Entscheidung zum Bau unserer ersten Batteriefabrik in Deutschland ist der nächste wichtige Schritt, um Valmet Automotive als Tier-1 Systemlieferant für Batteriesysteme und -module zu etablieren. Der Standort Kirchardt ist ideal, da er es uns ermöglicht, in der Nähe einiger unserer wichtigen Kunden zu produzieren, aber auch nah bei unseren deutschen Entwicklungsstandorten und unserem Batterie Test Zentrum in Bad Friedrichshall", sagt Olaf Bongwald, CEO Valmet Automotive.

In Kirchardt sollen durch die Batteriefabrik insgesamt rund 160 Arbeitsplätze geschaffen werden, davon etwa 120 in der Produktion und 40 in Verwaltung und Entwicklung. Parallel dazu will Valmet Automotive an seinen deutschen Engineering-Standorten München und Bad Friedrichshall seine Kapazitäten ausbauen und zahlreiche neue, hochqualifizierte Arbeitsplätze im stark wachsenden Umfeld der Elektromobilität schaffen. Gesucht werden unter anderem Ingenieure für die Entwicklungsbereiche Batteriesysteme, Zellmodule, Batteriedesign und Hochvolt-Sicherheit, sowie für die Erprobung von Batteriesystemen.