Von Barbara Klauß

Mannheim/Bruchsal. Über Fasching wird es still in den Montagehallen von John Deere in Mannheim und Bruchsal. Der Traktorhersteller stoppt seine Produktion an den beiden Standorten für vier Tage. Bis einschließlich Aschermittwoch würden dort keine Traktoren und Kabinen gebaut, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Freitag im Gespräch mit der RNZ. Als Grund nannte er Lieferengpässe: Benötigte Teile, in diesem Fall Lenkventile, seien im Moment sehr knapp.

Die Engpässe kommen aus Unternehmenssicht zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt: Das Mannheimer Traktorenwerk läuft eigentlich – dank großer Nachfrage – auf Hochtouren. Mit einem Bauprogramm von mehr als 40.000 Traktoren sei es sehr gut ausgelastet, hieß es. Daher wurden in den vergangenen zwölf Monaten 300 zusätzliche Arbeitskräfte eingestellt. Insgesamt sind nun dem Sprecher zufolge rund 3900 Menschen bei John Deere in Mannheim beschäftigt, rund 3450 von ihnen in der Fabrik. Der Produktionsstopp betrifft dem Sprecher zufolge etwas mehr als 1000 Mitarbeiter direkt, also rund ein Drittel. Sie könnten nun Zeit aus ihrem Arbeitszeitkonto nehmen, so der Sprecher. Mancher habe über die Faschingstage vielleicht ohnehin Urlaub geplant gehabt.

Im Moment baut John Deere in Mannheim dem Sprecher zufolge 180 Traktoren am Tag. Bis zum Mai sollen es 200 werden. "Die Nachfrage nach Traktoren ist enorm", fügte er hinzu. "Weltweit." Daher tue es "enorm weh", nun vier Tage nicht zu produzieren. Die Maschinen seien bestellt, die Bauplätze in der Halle reserviert. "Irgendwann müssen die Traktoren gebaut werden", sagte er. "Wir müssen das nachholen." Auch dafür könnten seiner Ansicht nach flexible Arbeitszeiten und Arbeitszeitkonten genutzt werden. "Ein bisschen Puffer ist immer."

Um die Arbeitsplätze sorgen müsse man sich angesichts der großen Nachfrage derzeit nicht, versicherte der Sprecher. Auch vom Krieg in der Ukraine sei das Mannheimer Werk nicht direkt betroffen. "Wir liefern von hier aus kaum nach Russland oder in die Ukraine", fügte er hinzu.

Den Produktionsstopp nun erklärte das Unternehmen mit "vorausschauenden Produktionsanpassungen": Noch immer seien die weltweiten Liefer- und Logistikketten strapaziert, hieß es – und daher Teile knapp. Entspannung sei nicht in Sicht. "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Lieferanten und prüfen die Verfügbarkeit der Komponenten täglich", sagte Linus Baumhauer, Werksleiter in Mannheim. Doch hält das Unternehmen eine Verschärfung der Situation in den nächsten Wochen für möglich: Viele Zulieferbetriebe hätten ihre Produktion aufgrund von Corona- und Quarantäne-Fällen drosseln müssen, heißt es. Die Pause über die Faschingstage verschaffe John Deere nun "etwas Luft", so Werksleiter Baumhauer.