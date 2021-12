Bonn/Walldorf. (RNZ) Die Sicherheitslücke, die am Wochenenden die IT-Welt in Aufregung versetzt hat, beunruhigt auch die großen Softwarekonzerne. So teilte etwa die Walldorfer SAP auf Anfrage des Portals IT-Business mit: "SAP kümmert sich bereits um das Apache Log4j-Problem und arbeitet mit Nachdruck daran, die Auswirkungen dieser Schwachstelle zu verstehen und zu beheben. Wir ergreifen momentan geeignete Maßnahmen, um unsere Kunden weltweit zu schützen und stellen situationsbedingt regelmäßig Updates bereit."

Am Wochenende hatte die deutsche IT-Sicherheitsbehörde (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI) wegen einer Sicherheitslücke in einer viel benutzten Bibliothek der Java-Software die Warnstufe Rot ausgerufen. Die Sicherheitslücke kann dafür sorgen, dass Angreifer unter Umständen Schadprogramme auf Servern von Diensteanbietern laufen lassen können. Die Schwachstelle ist auf einige ältere Versionen der Bibliothek mit dem Namen Log4j beschränkt. BSI-Präsident Arne Schönbohm untermauerte am Montag die Dringlichkeit zum Handeln. Unternehmen und Behörden sollten so schnell wie möglich Updates durchführen. Allerdings sah das BSI zunächst keine unmittelbaren Folgen für Verbraucher, wie Schönbohm am Montag erklärt hatte. Demnach sind Handys und iPads bislang nicht betroffen, anders als Behörden und Unternehmen und "am Ende der Verbraucher, der diese Dienstleistungen nutzt".

Den Ernst der Lage belegen auch Reaktionen der großen Softwarekonzerne. Amazon Web Services etwa veröffentlichte in seinem Blog eine Liste von AWS-Applikationen und -Services, die von der Schwachstelle betroffen sind. Das Unternehmen rät dringend, die aktuellste Version der Anwendungen zu installieren. Ebenfalls betroffen ist laut IT-Business Microsoft mit seiner Cloud-Computing-Plattform Azure. Per Blog-Post erklärt das Unternehmen, dass es die Lage beobachtet und Sicherheitslösungen für seine Anwendungen und Services erarbeitet. Erste Workarounds und Anleitungen sind auf dem Blog verfügbar.

Siemens teilte demnach mit, dass das Unternehmen die Lage genau beobachtet. "Derzeit gibt es keine Hinweise darauf, dass es Angreifern gelungen ist, Zugriff auf Kundendaten oder Produktionsdienste zu erlangen", so das Unternehmen.