Blick auf das Börsenparkett in der Börse in Frankfurt am Main: In diesem Jahr stehen einige Börsengänge an. Foto: dpa

Von Veronika Csizi

Die Pipeline ist erneut gut gefüllt: Nachdem der internationale Markt für Börsengänge 2020 wieder an die Rekorde der Dotcom-Zeit angeknüpft und mit 1322 so genannten IPO ein Emissionsvolumen von 263 Milliarden Dollar erreicht hatte, sind 2021 neue Rekorde denkbar. Sogar auf dem traditionell eher schwachen deutschen IPO-Markt könnte frischer Wind aufziehen. 2020 hatten in Frankfurt nur sieben Unternehmen den Schritt aufs Parkett gewagt. Für 2021 erwarte man in Deutschland 10 bis 15 Börsengänge, sagt Nadja Picard, IPO-Expertin der Unternehmensberatung Pwc.

Mit der Berliner Gebrauchtwagen-Plattform Auto1 hatte im Februar bereits ein deutsches Unternehmen Anteile an Anleger verkauft und ein Volumen von 1,83 Milliarden Euro erzielt. Die Aktie schoss vom Ausgabepreis bei 35 Euro zunächst auf 55 Euro, ist inzwischen jedoch wieder auf gut 47 Euro gefallen, womit Erstzeichnern noch ein Plus von 35 Prozent bleibt. Auch Qualtrics, die Marktforschungs-Software von SAP, ist heuer schon an die Börse gegangen, allerdings in den USA, ebenso wie Bumble, Konkurrent der Dating-App Tinder.

Roblox, eine Videospielplattform für Kinder und Jugendliche, machte zuletzt deutlich, dass Börsengänge gehypter Firmen derzeit Goldgruben sind: Das Unternehmen ging per Direktplatzierung, also ohne vorherige Preisbildungsphase, mit einer Bewertung von 25 Milliarden Euro an den Markt, war aber sofort so gefragt, dass die Bewertung am ersten Handelstag um zwei Drittel auf 42 Milliarden explodierte. Coupang, eine Art südkoreanische Amazon, legte nur wenige Tage später den größten Börsengang an der Wall Street seit dem chinesischen Unternehmen Ali Baba hin: Mit einer Erstnotiz bei 61,50 Dollar – 76 Prozent über dem Ausgabepreis – stieg die Bewertung des e-Commerce-Unternehmens auf 106 Milliarden Dollar. Kein Unternehmen seit 2014 hatte die Summe geknackt.

Heuer könnte die Marke erneut getoppt werden: an der Börse aufschlagen könnte unter vielen anderen "Ant", der Finanzarm des chinesischen Online-Riesen Ali Baba. Ob das Börsendebüt dann die geplanten 34,5 Milliarden Dollar einspielen könnte – und damit mehr als der bisherige Rekordhalter, der saudische Ölriese Aramco – ist völlig unklar. Denn Ali Baba-Gründer Jack Ma hatte Kritik an der chinesischen Staatsführung geäußert, weshalb der bereits im Herbst 2020 geplante Börsengang auf Anweisung der Behörden verschoben werden musste. Ant betreibt den Bezahldienst Alipay mit rund einer Milliarde Kunden, vermarktet zudem Kredite und Versicherungen. Mit dem IPO könnte Ant mit 200 bis 300 Milliarden Dollar bewertet werden. Wann er konkret kommt, ist bisher jedoch völlig unklar.

Zwischen 90 und 100 Milliarden Dollar wert sein könnte auch die Kryptobörse Coinbase, die vermutlich Ende März per Direct Listing an der US-Technologiebörse Nasdaq eingeführt werden soll. Der extrem hohe Wert ergibt sich zumindest aus dem nicht öffentlichen Handel, der bereits vor dem Börsengang am "Private Market" der Nasdaq stattfindet.

Auch sonst umgibt sich das Unternehmen gerne mit dem Touch des Verborgenen. Man sei ortsungebunden, haben deshalb keinen offiziellen Unternehmenssitz. Eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar angesichts eines Umsatzes von 1,1 Milliarden Dollar sei mehr als ambitioniert, sagen Marktbeobachter. Die hohen Bewertungen hätten auch mit dem massiven Anstiegs der Kryptowährungen beziehungsweise dem zuletzt regen Handel zu tun. Sollten die Kryptos wieder fallen, vor allem der Bitcoin, der das Gros des Handels auf Coinbase ausmacht, wären diese Bewertungen gefährdet, räumt das Unternehmen ein: "Wenn die Nachfrage nach diesen Krypto-Vermögenswerten zurückgeht und nicht durch eine neue Nachfrage nach Krypto-Vermögenswerten ersetzt wird, könnte dies negative Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit, unser Betriebsergebnis und unsere Finanzlage haben", so Coinbase.

In Deutschland selbst steht eine Reihe von Industrie-IPO an, darunter mehrere Marktführer: So wird die Daimler AG ihre Truck-Sparte aus der Holding lösen und an die Börse bringen. Die Daimler Truck AG ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Lkw und Bussen. Daimler folgt damit Siemens, die schon den Elektro- und Industriekonzern in mehrere Einzelteile zerlegt und als Abspaltungen ("Spin-offs") an den Markt gebracht hatten, etwas Siemens Healthineers oder Siemens Energy. Künftig wird die Daimler AG damit aus zwei von einander getrennten Unternehmen bestehen, die unter Umständen beide im Dax notieren werden: der Autosparte als Mercedes Benz AG und der neuen Daimler Truck AG für das Nutzfahrzeuggeschäft. Der Börsengang soll bis zum Jahresende abgeschlossen sein, im Spätsommer soll eine außerordentliche Hauptversammlung den Spin-off absegnen. Die Daimler Truck AG erwirtschaftet aktuell 45 Milliarden Euro mit 100.000 Beschäftigten. Analysten rechnen mit einer Erstbewertung von etwa 35 Milliarden Euro.

Den europäischen Markt für Öl und Gas dominiert Wintershall Dea, die ihre Muttergesellschaften BASF und LetterOne ebenfalls im Herbst an Investoren verkaufen wollen. Man rechne mit einem Termin ab September, so BASF-Finanzchef Hans-Ulrich Engel. Der Ludwigshafener Chemiekonzern wird bis zum Börsengang 72 Prozent halten, das luxemburgisch-britisch-russische Unternehmen LetterOne um den russisch-israelischen Oligarchen Michail Fridman den Rest. LetterOne hatte die Dea 2014 von RWE gekauft, 2019 fusionierte sie mit dem Erdgas- und Ölgeschäft der BASF, der Wintershall. Wintershall Dea ist auch neben der russischen Gazprom, der niederländischen Gasunie, der französischen Engie und dem deutschen Energieversorger EON an Nord Stream 1 beteiligt, der bereits fertiggestellten Erdgas-Pipeline von Russland durch die Ostsee nach Deutschland. Nord Stream 2, die beiden derzeit in Bau befindlichen und höchst umstrittenen zusätzlichen Pipelines, sind dagegen im alleinigen Besitz von Gazprom. An den Start gehen könnte Wintershall Dea mit einer Bewertung von 14 Milliarden Euro.

In die Riege der "Einhörner", also jener Börsenkandidaten, die schon vor dem Börsengang mindestens eine Milliarde Euro wert sind, gehört auch About You, der 2014 von der Otto Group gegründete Online-Modehändler. Mit drei bis fünf Milliarden Euro, erwarten IPO-Experten, könnte About You nach einem Börsengang bewertet sein. Das Unternehmen, an dem auch mehrere Venture-Capital-Unternehmen und das Management selbst beteiligt sind, will sich bisher nicht zu einem Börsengang äußern. Nach Berichten des "Manager Magazin" soll About You jedoch bereits mit zwei US-Banken über einen zeitnahen Börsengang verhandeln.

Auch ob die Berliner Smartphone-Bank N26 heuer noch an die Börse geht, ist unklar. Allerdings hat sich das Unternehmen gerade mit Jan Kemper einen neuen Finanzchef an Bord geholt, der als IPO-Experte gilt und 2014 bereits Zalando für die Börse fit gemacht hatte. N26 hat inzwischen sieben Millionen Kunden, die Mehrheit davon unter 35 Jahren. An den bisherigen Finanzierungsrunden, die eine Bewertung von knapp vier 3,6 Milliarden Euro erwarten lassen, beteiligten sich unter anderem der Staatsfonds von Singapur, die Allianz, Paypal-Mitgründer Peter Thiel und das chinesische Internetunternehmen Tencent. N26 schrieb 2020 zwar rote Zahlen, will jedoch kurzfristig die Gewinnzone erreichen. Mehrfach geriet das Unternehmen bisher schon in die negativen Schlagzeilen. So versuchte das Management, die Gründung eines Betriebsrats zu verhindern. Kunden, die oft Bargeld abhoben, wurde gekündigt. 2019 intervenierte die Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin wegen Missständen bei Personalausstattung und Technik.

Mit dem Gedanken an einen Börsengang noch in diesem Jahr spielen sollen auch Unternehmen wie Check24, der Online-Optiker Mr. Spex, der Dating-Dienst Parship, der schwedische Bezahldienst Klarna oder die chinesische TikTok-Mutter Bytedance. Vor allem Klarna gilt mit seinen 90 Millionen Kunden und einem geschätzten vorbörslichen Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar als das derzeit wertvollste Einhorn Europas.

Auch VW denkt womöglich über einen Börsengang von Porsche nach, hieß es jüngst gerüchteweise. Der Wolfsburger Autoriese könnte mit dem eingespielten Geld durch einen teilweisen Börsengang von Porsche seine Elektroauto-Strategie beschleunigen, meinen Beobachter. Beide Unternehmen lehnen jedoch Stellungnahmen ab.