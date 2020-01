Die Zusammenarbeit von Spielzeugherstellern und anderen Unternehmen trägt nicht automatisch zum Image-Gewinn beider Partner bei. Sie kann sich auch ins Gegenteil verkehren, wie ein Beispiel aus dem Jahr 2014 zeigt.

Damals wollten Lego und der Ölkonzern Shell mit einer gemeinsamen Kampagne Kunden locken. Autofahrer, die an einer Shell-Tankstelle mindestens 30 Liter Super tankten, erhielten Lego-Rennautos. So schrieb es das Magazin "Der Spiegel" damals auf seiner Website. Es folgte eine vernichtende Kritik von Greenpeace: Die Umweltschutzorganisation stellte ein Video ins Netz, auf dem eine Ölplattform in einer Eislandschaft aus Legosteinen zu sehen war, mit spielenden Kindern und Eisbären darauf – die langsam im Öl versank. Mehrere Millionen Menschen sahen das Video "Spiegel Online" zufolge innerhalb kurzer Zeit.

Der Greenpeace-Protest richtet sich laut "Frankfurter Allgemeine Zeitung" auch dagegen, dass Lego über viele Jahre Modelle mit Shell-Aufdruck in die heile Kinderzimmerwelt fahren ließ. Es sei aus Sicht vieler Menschen "komplett unangemessen", wenn ein Kinderspielzeug-Hersteller mit einem Ölkonzern wie Shell zusammenarbeite, hieß es.

Der öffentliche Druck zeigte Wirkung: Lego beendete die jahrzehntelange Kooperation mit Shell. An den Tankstellen des Konzerns werde es keine Lego-Autos mehr geben, auch keine Shell-Logos mehr auf Lego-Spielsachen, sagte Lego-Chef Jørgen Vig Knudstorp damals laut der dänischen Zeitung "Politiken".

Der Protest von Greenpeace hatte sich daran entzündet, dass Shell in der Arktis vor der Küste Alaskas nach Öl gebohrt hatte. Knudstorp erklärte dazu, die Greenpeace-Kampagne nutze Lego, um Shell anzugreifen. Das sei falsch. "Wir denken, dass Greenpeace direkt mit Shell sprechen sollte."

In dem Greenpeace-Video bleibt am Ende nur eine Shell-Flagge übrig, es erscheint der Slogan: "Shell verschmutzt die Fantasie unserer Kinder."