Mannheim. (RNZ) Mehr als 70 Prozent der Unternehmen aus der Rhein-Neckar-Region sehen sich geschäftlich betroffen von den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Das geht aus einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hervor. Die übrigen Betriebe gingen davon aus, dass sich die Folgen des Krieges auf absehbare Zeit auch auf ihre wirtschaftliche Tätigkeit auswirken werde, wird Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der Kammer, in einer Pressemitteilung am Freitag zitiert. Im IHK-Bezirk Rhein-Neckar hatten sich den Angaben zufolge 261 Unternehmen an der Umfrage beteiligt. "Unsere exportorientierte Wirtschaft ist breit aufgestellt. Sechs von zehn Euro verdienen die Industrieunternehmen im Ausland", so Nitschke. "Das Geschäft mit Russland und der Ukraine macht nur einen sehr kleinen Teil aus, doch die Verwerfungen sind erheblich. Rasant steigende Energie- und Rohstoffpreise treffen die Unternehmen hart."

Schon zu Jahresbeginn hätten mehr als die Hälfte der Betriebe angegeben, in hohen Energie- und Rohstoffpreisen ein Geschäftsrisiko für sich zu sehen. Diese Entwicklung habe sich nun deutlich verstärkt: Neun von zehn Unternehmen machten aktuell die steigenden Energiekosten zu schaffen, 63 Prozent der Betriebe hätten unter hohen Rohstoffkosten zu leiden. Diese Entwicklungen verstärkten die bereits vor Kriegsbeginn bestehenden Störungen in der Lieferkette und Logistik. Mit 57 Prozent der Nennungen stehe dieses Problem auf Platz 3 der größten wirtschaftlichen Folgen des Konflikts. 47 Prozent der Unternehmen berichteten davon, dass einige benötige Rohstoffe für ihre Produktion bereits fehlten oder in Kürze fehlen werden.

Ein Viertel der Betriebe verliere derzeit Geschäftspartner oder gehe davon aus bestimmte Geschäftsbeziehungen einstellen zu müssen. "In einigen Fällen ist die Lage so schwierig, dass eine Insolvenz droht. Vor allem in der Verkehrsbranche und in den energieintensiven Industrien", so Nitschke mit Blick auf die 7 Prozent der Betriebe, die von einer deutlich verschlechterten Finanzlage bis hin zur Gefahr der Geschäftsaufgabe berichten.

"Die Unternehmen der Region tun alles, um die Folgen des Krieges zu bewältigen", erläutert Nitschke. Sie kürzten Investitionen, nähmen ihre Personalplanungen zurück und füllen ihre Lager. Rund zwei Drittel der Unternehmen müssten die steigenden Kosten an ihre Kunden weitergeben. Jedes dritte Unternehmen erhöhe derzeit seine Lagerhaltung oder plant dies ein.