Heidelberg. (mk/dpa) Auch 60 Jahre nach dem Start des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens ist der Mangel an gut ausgebildeten Menschen ein großes Problem. In der Wirtschaft der Region wird der Fachkräftemangel derzeit sogar als stärkste Bedrohung für den Aufschwung wahrgenommen – noch vor den Lieferengpässen und der Corona-Pandemie. Das zeigt die aktuelle Herbst-Konjunkturumfrage, die die IHK Rhein-Neckar kürzlich vorgestellt hat. 58 Prozent sehen im Fachkräftemangel das größte Risiko für die Wirtschaftsentwicklung in den nächsten zwölf Monaten. "Mehr als die Hälfte der Unternehmen gibt an, offene Stellen unbesetzt lassen zu müssen, weil die passenden Fachkräfte fehlen", sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Axel Nitschke. Besonders dringend gesucht würden Beschäftigte mit Berufsausbildung – weniger mit Uni-Abschluss.

Dass sich die Thematik derzeit so zuspitzt, liegt laut Nitschke daran, dass die geburtenstarken Jahrgänge aus den 1950er und 1960er Jahren nun nach und nach in den Ruhestand gehen. "Viele erfahrene Kräfte verlassen jetzt die Firmen – das wird das Thema des ganzen Jahrzehnts bleiben." Problematisch sei, dass die Unternehmen die entstehenden Lücken nicht komplett durch Auszubildende schließen könnten. "Dafür fehlen ihnen schlicht die Bewerber." Deshalb ist für Nitschke klar: "Aufgrund des demografischen Wandels steuern wir auf eine sehr große Fachkräftelücke zu, die auch durch Arbeitnehmer aus dem Ausland gedeckt werden muss." Zum Glück biete der EU-Binnenmarkt dafür heute die entsprechenden Möglichkeiten, und auch für Arbeitnehmer von anderen Kontinenten gebe es Möglichkeiten, auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aktuell plant laut IHK-Umfrage etwa jedes dritte Unternehmen die Einstellung ausländischer Fachkräfte.

Mit dem Problem steht die Region natürlich nicht allein da: "Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus", sagte zuletzt der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, der "Süddeutschen Zeitung". Insgesamt würden derzeit etwa 1,2 Millionen Arbeitskräfte gesucht würden, "davon zwei Drittel Fachkräfte." In etwa 70 Berufen gebe es bereits Personalengpässe auf Fachkraftniveau.

Deutschland könne die Situation nur mit einer deutlich höheren Zuwanderung in den Griff bekommen, so Scheele. Das Arbeitskräftepotenzial hierzulande reicht nach Ansicht der BA nicht aus, um den Bedarf zu decken. "Wir brauchen 400.000 Zuwanderer pro Jahr. Also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren", prognostizierte der Agenturchef. "Der Fachkräftemangel ist nach wie vor die Wachstumsbremse in Deutschland", sagte er am Donnerstag bei der Vorstellung der Arbeitslosenzahlen. Es werde für die neue Bundesregierung eine der Herausforderungen sein, das inländische Potenzial zu heben und Zuzug aus dem Ausland so zu ermöglichen, dass auch das Problem der Anerkennung etwa von im Ausland erworbenen Handwerksausbildungen gelöst werden könne.

Mit Blick auf diese fehlenden Fachkräfte sieht der Bundesverband mittelständische Wirtschaft sogar die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands bedroht. "Immer mehr Unternehmen aller Branchen finden derzeit weder Fachkräfte noch Azubis", sagte Bundesgeschäftsführer Markus Jerger. "Das gefährdet elementar die Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands und damit des Standorts Deutschland insgesamt."

Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels fordert auch er mehr Einwanderung: "Wir brauchen die gezielte Einwanderung von Fachkräften, wobei die Betonung auf Fachkräfte liegt." Viele Unternehmen müssten bereits mangels qualifizierten Personals Aufträge ablehnen, sagte Jerger. Bei den Auszubildenden sehe es nicht besser aus. "Es gibt in Deutschland mehr als 390 anerkannte Ausbildungsberufe, und in nahezu allen fehlt es an neuen Auszubildenden."