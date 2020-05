Von Matthias Kros

Walldorf. Rund 95 Prozent der etwa 24.000 SAP-Mitarbeiter in Deutschland arbeiten derzeit von zu Hause aus. Bis Jahresende soll das grundsätzlich noch so bleiben. Mitte Juni werde lediglich eine kontrollierte Rückkehr einiger Mitarbeiter mit "businesskritischen Funktionen" stattfinden, sagt Cawa Younosi, Personalchef der SAP in Deutschland, im Interview.

Herr Younosi, die US-Internetkonzerne Google und Facebook haben gerade ihre Regelungen zur Heimarbeit wegen der Corona-Krise bis zum Jahresende verlängert. Wann werden die SAP-Mitarbeiter wieder ins Büro kommen?

Auch bei uns wird es bis Ende des Jahres so bleiben, dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten sollen. Wir werden zwar ab etwa Mitte Juni eine kontrollierte Rückkehr ins Büro ermöglichen, allerdings nur für die Mitarbeiter, deren Funktionen businesskritisch sind, die also nicht von zu Hause arbeiten können. Aber auch bei ihnen soll es aber keine Regelmäßigkeit werden.

Was sind denn businesskritische Funktionen?

Das betrifft zum Beispiel Mitarbeiter, die Kundentermine wahrnehmen müssen, weil sie vielleicht nicht online möglich sind. Sie können dann unsere Besprechungsräume nutzen – natürlich unter Wahrung der Abstandsregeln und mit Schutzmasken. Interne Meetings sind aber weiterhin nicht im Büro vorgesehen.

Und wer nicht mehr im Homeoffice arbeiten will?

Wer beispielsweise aus psychischen Gründen wieder ins Büro will, zu Hause nicht die geeigneten Räumlichkeiten hat oder zu sehr abgelenkt ist, dem werden wir in Absprache mit dem Vorgesetzten eine Rückkehr ermöglichen.

Warum zögert SAP noch mit dem Hochfahren?

Es ist einfach nicht unbedingt notwendig, dass sie Mitarbeiter im Büro erscheinen. Eine generelle Präsenzpflicht gab es bei SAP auch vor der Corona-Krise nicht. Warum sollten wir also ohne betriebliche Not die Gesundheit der Mitarbeiter riskieren und sie ins Büro zurückbeordern? Die Erfahrung nach neun Wochen Homeoffice hat jedenfalls gezeigt, dass es sehr gut funktioniert. Bei Konferenzen, Gesprächen, IT und Technik erleben wir kaum Einschränkungen.

Außerdem könnten wir gar nicht alle Mitarbeiter verantwortungsvoll ins Büro zurückbringen, weil die Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind. SAP ist in den vergangenen Jahren so schnell gewachsen, das sich manchmal vier Mitarbeiter ein Büro teilen. Da können dann Sicherheitsabstände nicht einhalten werden. Große logistische Herausforderungen sehe ich auch in den Kantinen.

Sind denn die Mitarbeiter zu Hause genauso produktiv?

Dazu führen wir keine empirischen Untersuchungen durch, aber subjektiv betrachtet würde ich sagen: Ja. Einschränkungen gibt es natürlich im Hinblick auf die Schul- und Kitaschließungen bei Eltern. Auch funktional, zum Beispiel im Vertrieb, nicht alles ist am Telefon möglich. Außerdem können wir nicht beim Kunden sein, es fehlen dadurch Gespräche aus denen gute Ideen entstehen. Bei den meisten Beschäftigten ist es aber unerheblich, wo sie arbeiten. Da geht es jetzt mehr darum, die Mitarbeiter zu Hause bestmöglich zu begleiten, wenn nötig psychologisch zu beraten und ihnen in der neuen Situation zu helfen. Die Arbeit muss weiter Spaß machen.

Wie schaffen Sie das?

Wir bieten zum Beispiel ein Kulturprogramm, denn das öffentliche Kulturleben liegt ja ansonsten völlig brach. Anfang der Woche gab es zum Beispiel eine virtuelle Autorenlesung und Diskussion mit dem Bestsellerautor Sebastian Fitzek, für das sich über 3000 Mitarbeiter registriert hatten. Und natürlich führen wir regelmäßig virtuelle Mitarbeiterversammlungen durch. Außerdem denken wir auch an alleinstehende Mitarbeiter, für die der psychische Druck jetzt hoch sein kann.

Was bieten Sie diesen Mitarbeitern an?

Wir haben etwa die App "Never lunch alone" gestartet, mit der SAPler Gleichgesinnte für ein digitales Essen finden können, denen man vielleicht sonst nie begegnet wäre. Uns ist natürlich klar, dass der soziale Austausch leidet, wenn es keine Kantine mehr gibt.

Viele Mitarbeiter müssen sich derzeit zu Hause nicht nur um die Arbeit, sondern auch um die Kinder kümmern.

Als die Schul- und Kita-Schließungen im Zuge der Corona-Pandemie kamen, haben wir sofort gesagt, wie herausfordernd das ist. Da nutzt auch keine Super-Technik. Eltern, die sich um ihre Kleinkinder kümmern müssen, können sich deshalb bei voller Lohnfortzahlung freistellen lassen und müssen keinen Urlaub nehmen. Wie viele Eltern dieses Angebot in Anspruch genommen haben, wissen wird nicht, aber das Signal war stark: der Druck ist weg.

Das kostet alles einiges, oder?

Aber dieses Geld ist gut investiert, die Dankbarkeit der Mitarbeiter ist groß. Und wir investieren nicht so viel, das wir an anderer Stelle sparen müssten.

Glauben Sie, dass die Akzeptanz von Homeoffice durch die Corona-Krise insgesamt steigt?

Auf jeden Fall. Die intuitive Skepsis bei manchen Führungskräften in vielen Unternehmen, dass Homeoffice nicht funktioniere, weil die Produktivität nicht stimmen könnte oder keine Kontrolle möglich sei, dürfte endgültig widerlegt werden. Sicherlich auch dass Vorurteil, dass die vorhandene IT-Infrastruktur Homeoffice nicht zulassen könnte. Homeoffice hat unbestritten große Vorteile wie die reduzierte Fahrzeit, durch die man Zeit für Arbeit und Familie gewinnt. Aber natürlich gibt es auch Herausforderungen. Mitarbeiter müssen manches umstellen, sich selbst strukturieren, Pausen einlegen und lernen aufzuhören, wenn die vertragliche Arbeitszeit erfüllt ist.

SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil möchte sogar einen Rechtsanspruch auf Homeoffice für alle einführen. Was halten Sie davon?

Bei Regulierungen mahnen wir immer zur Vorsicht. Homeoffice funktioniert in manchen Branchen gut, in anderen aber auch nicht. Wem Homeoffice in diesen Zeiten gutgetan hat, der wird damit weitermachen. Und wem nicht, der wird wieder ins Büro kommen. Für uns als SAP wäre ein Rechtsanspruch aber sicher unkritisch, da unsere Mitarbeiter ohnehin frei wählen können, wo sie arbeiten.

Welche Lehren lassen sich aus der Corona-Krise sonst noch ziehen?

Sicherlich ist die Praxis bei Dienstreisen ausgeufert, bei einem Ein-Stunden-Termin in Berlin muss ich mich ernsthaft fragen, ob das sein muss. Hier haben viele Softwarehersteller aufgeholt und bieten jetzt gute Programme, mit denen Besprechungen sehr gut virtuell funktionieren. Wir reden derzeit aber auch viel über interne Wertschätzung, die noch wichtiger geworden ist, wenn man Mitarbeiter nicht sehen kann. Wir müssen noch mehr kommunizieren. Das bleibt hoffentlich nachhaltig.