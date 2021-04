Simon Payer, Standortleiter „Home of Speed“ in Hockenheim.

Von Matthias Kros

Hockenheim. In der Corona-Pandemie erfüllen sich offenbar mehr Menschen als sonst den Traum von einem Supersportwagen. Egal ob Porsche, Lamborghini, Bugatti, Bentley, McLaren oder Aston Martin: Die teuren Edelmarken verzeichneten im vergangenen Jahr oft sogar Rekordzahlen. Viele potenzielle Käufer hätten momentan mehr Zeit, um über ihre Zukunft nachzudenken, was die Entscheidung vereinfacht habe, glaubt Michael Dean, Analyst der Bloomberg-Nachrichtenagentur. Diese Beobachtung könne als "Carpe-diem-Effekt" (Nutze den Tag) der Pandemie bezeichnet werden. Durch volatile Aktienkurse und das anhaltende Zinstief sei außerdem die Nachfrage nach Sachwerten gestiegen.

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet auch die Frankfurter Dörr Group, Vertragshändler von acht Luxusmarken, die vor knapp zwei Jahren ein "Home of Speed" genanntes Zentrum für Supersportwagen direkt am Hockenheimring im traditionsreichen Motor-Sport-Museum an der Südtribüne eröffnet hat. Rund 500 Autos hat die Dörr Group 2020 verkauft, nach etwa 400 im Jahr zuvor. Als Krisengewinnler will Simon Payer, Standortleiter "Home of Speed", das Unternehmen zwar nicht bezeichnen. "Schließlich können auch wir nicht wie wir wollen und müssen derzeit unsere Verkaufsräume schließen." Aber einen größeren wirtschaftlichen Schaden habe Corona bisher tatsächlich nicht verursacht. "So mancher Kunde will sich seinen Traum gerade jetzt erfüllen", berichtet Payer. Schließlich habe man während der Pandemie auf viele schöne Dinge wie große Reisen verzichten müssen. Andere Kunden sähen in den teuren Wagen angesichts der Negativzinsen bei den Banken und der hohen Wertstabilität der Autos aber auch eine gute Geldanlage.

Das Besondere am "Home of Speed": Die über 30 hier präsentierten Supersportwagen sind allesamt gebraucht, oder "eingefahren", wie Payer es lieber ausdrückt. Ein Traum bleiben die Autos für die meisten Durchschnittsverdiener wohl dennoch: "Unsere Preise beginnen so bei 50.000 bis 60.000 Euro und das Ende ist offen", sagt der Standortleiter. Das derzeit teuerste Auto im Hockenheimer Verkaufsraum ist mit knapp 1,3 Millionen Euro der Hybridsportwagen Porsche 918 Spyder, vom dem insgesamt nur 918 Stück gebaut wurden. Das sei auch immer wieder ein Argument, warum sich Kunden für einen gebrauchten Supersportwagen entschieden: "Manche Modelle sind neu nicht mehr lieferbar". Doch selbst wenn es die edlen Karossen noch ab Werk gäbe, falle manchmal bewusst die Entscheidung für den Gebrauchten, erklärt der Manager. Denn lange Bestellzeiten fielen weg, die Autos im "Home of Speed" müssten im Prinzip nur noch angemeldet werden. "Ein spontaner Kauf ist also möglich", so Payer, auch weil die ausgestellten Boliden allesamt Straßenfahrzeuge seien, für die ein normaler Führerschein genüge.

Käufer seien oft "Kunden, die den nächsten Schritt gehen", also von Einsteigermodellen wie einem Porsche 911 wechseln wollten. Das seien heutzutage keineswegs nur vermeintlich Superreiche, sondern oft auch mittelständische Unternehmer und Handwerksmeister, fast immer aber Sportenthusiasten mit Begeisterung für den Motorsport. Der sei auch für Dörr eine "treibende Kraft", sagt Payer. Das Unternehmen sei sogar mit einem eigenen Team unterwegs, aktuell in der Rennserie ADAC GT 4.

Diese Leidenschaft will Dörr künftig noch stärker auf das Geschäft übertragen und das "Home of Speed" zu einem Treffpunkt für Motorsportfans ausbauen. "Die unmittelbare Nähe zur Rennstrecke ist dafür natürlich ideal", so Payer. Schon jetzt ist im Verkaufsraum eine schmucke Lounge eingerichtet, wo künftig regelmäßig ein exklusiver Kundenkreis auf Persönlichkeiten aus Automotive, Sport und Politik treffen soll.

Aber auch direkt an der Rennstrecke im Motodrom des Hockenheimrings will die Dörr Group künftig präsent sein. Das Unternehmen baut hier gerade eine Werkstatt für Reifen, Bremsen und Fahrwerkseinstellungen. Sie soll ihren Service zum Beispiel für die Teilnehmer an Trackdays, also dem öffentlichen freien Fahren auf der Rennstrecke, bieten, aber auch regulär für jedermann geöffnet haben.