Von Matthias Kros

Heidelberg. Trotz gestörter Lieferketten und steigender Rohstoffpreise hat die Heidelberger Druckmaschinen AG ihren Weg aus der Krise unbeirrt fortgesetzt. Konzernchef Rainer Hundsdörfer verwies am gestrigen Mittwoch vor allem auf den hohen Auftragsbestand, der aktuell mit 951 Millionen Euro sogar über dem Niveau von vor der Pandemie liege. "Diese solide Basis lässt mich schon heute zuversichtlich in das nächste Geschäftsjahr blicken", sagte er bei der Vorlage der Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021/22. Es war das letzte Mal, dass Hundsdörfer die Bilanz präsentierte: Er tritt sein Amt planmäßig zum Start des kommenden Geschäftsjahres 2022/2023 (ab 1. April) an Ludwin Monz ab. Dieser war bis Jahresende Vorstandsvorsitzender bei Carl Zeiss Meditec.

Der hohe Auftragsbestand hänge auch nicht mit Materialengpässen und den weltweit gestörten Lieferketten zusammen, betonte Hundsdörfer. "Jede bestellte Druckmaschine können wir auch ausliefern", sagte er. Zwar spüre auch Heideldruck unvermindert "Herausforderungen bei der Teileverfügbarkeit", so der Konzernchef. Diese habe man aber durch Qualifizierung von Ersatzkomponenten sowie durch eine enge tägliche Abstimmung mit Zulieferern in weiten Teilen bewältigt können. "Zudem erweist sich unsere hohe Fertigungstiefe hierbei als Vorteil", so Hundsdörfer.

Folgerichtig erhöhte das Unternehmen seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2021/2022 (bis Ende März) von mindestens zwei auf nun mindestens 2,1 Milliarden Euro. Die operative Ergebnismarge (Ebitda-Marge) wird weiterhin in einer Bandbreite von 7 bis 7,5 Prozent erwartet, der Gewinn soll nach Steuern leicht positiv ausfallen. Ein besonders starkes Wachstum erwartet Heideldruck im noch recht neuen Bereich E-Mobilität. Das Unternehmen produziert seit rund vier Jahren erfolgreich Heimladestationen für Elektroautos (Wallboxen). In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021/22 haben man damit rund 35 Millionen Euro umgesetzt, so Hundsdörfer, und damit den Wert aus dem gesamten Vorjahr bereits jetzt mehr als verdoppelt.

Gleichwohl sank die Zahl der Beschäftigten weiter ab. Zieht man die Auszubildenden ab, landete sie weltweit sogar erstmals wieder unter der Marke von 10.000. Und sie wird in den kommenden Monaten noch weiter fallen. Arbeitsdirektor und Finanzchef Marcus Wassenberg kündigte am Mittwoch an, dass im Rahmen des vor zwei Jahren eingeleiteten Konzernumbaus noch weitere 600 Mitarbeiter das Unternehmen planmäßig, etwa durch Altersteilzeit verlassen würden. Der auf der anderen Seite angekündigte Aufbau von etwa 30 Stellen im Wachstumsmarkt E-Mobilität kann das bei Weitem nicht kompensieren.

Wassenberg betonte aber, dass kein neuer Personalabbau bevorstehe. "Wir haben den Restrukturierungsmodus verlassen", sagte er. Seit Jahresbeginn verzichte man vollständig auf Kurzarbeit und steuere inzwischen auf eine Vollauslastung der Fabrik in Wiesloch zu.

Auch andere wichtige Finanzkennzahlen wie der ins Plus gedrehte Free Cashflow (69 Millionen Euro) oder die deutlich gesunkene Verschuldung zeigen, dass der zeitweise wankende Druckmaschinenbauer die Wende offenbar nachhaltig geschafft hat. Das honorierte am Mittwoch auch die Börse. Die Aktie legte zeitweise um 14 Prozent zu und setzte sich damit an die Spitze des S-Dax. Der Hersteller von Druckmaschinen habe im dritten Geschäftsquartal auf breiter Basis die Erwartungen übertroffen, schrieb etwa Analyst Daniel Gleim vom Investmenthaus Stifel. Die gestiegene Bewertung der Aktien sei gerechtfertigt. Seit Ende 2020 hatte sich der Aktienkurs vervierfacht.

Heideldruck habe die Erwartungen solide übertroffen, schrieb auch Analyst Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research. Selbst der angehobene Umsatzausblick erscheine nicht besonders anspruchsvoll. Und Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank attestierte Heideldruck in einer ersten Reaktion eine sehr starke Nachfrage und eine solide Profitabilität. Das Unternehmen blicke mit Zuversicht auf die kommenden Jahre.