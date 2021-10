Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG profitiert immer stärker vom Boom der Elektromobilität. Weil die Nachfrage nach Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (Wallboxen) auch international weiter ansteige, habe man erneut am Standort Wiesloch-Walldorf investiert und früher als geplant eine vierte Produktionslinie in Betrieb genommen, teilte das Unternehmen am gestrigen Dienstag mit. Eigentlich hätte diese vierte Produktionslinie erst zu Beginn des kommenden Jahres angefahren werden sollen. Damit steigen die Produktionskapazitäten konstant weiter, nachdem sie bereits zu Beginn des Jahres verdoppelt worden waren. Mehr als 100 Mitarbeiter sind nach Unternehmensangaben inzwischen in diesem Bereich tätig.

Und es soll noch weitergehen: Parallel sei bereits eine fünfte Montagelinie im Stammwerk in Vorbereitung, bestätigte ein Unternehmenssprecher. Ende des Jahres sollten pro Tag rund 1000 Wallboxen produziert werden. Vor dem Hintergrund der rasant zunehmenden Absatzzahlen liege auch die Umsatzentwicklung im Bereich Elektromobilität bei Heideldruck bereits jetzt deutlich über den Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2021/22, teilte das Unternehmen weiter mit. Im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 hatte der Umsatz bei etwa 22 Millionen Euro gelegen, im laufenden Geschäftsjahr könnten es bereits doppelt so viel sein.

Heideldruck war angesichts der rückläufigen Umsätze im Stammgeschäft mit Druckmaschinen erst vor gut drei Jahren auf Grundlage des firmenintern vorhandenen Know-hows mit Steuerungstechnik und Leistungselektronik in die Produktion von Wallboxen eingestiegen. Heute gehören die Heidelberger mit einem Marktanteil von rund 20 Prozent zu den Marktführern im deutsch-sprachigen Raum. In Deutschland profitiert der Druckmaschinenbauer dabei auch von den laufenden Förderprogrammen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), die den Kauf von Wallboxen bezuschussen. Inzwischen seien die Lagegräte zunehmend aber auch in Ländern außerhalb von Deutschland begehrt, schreibt Heideldruck in der Mitteilung weiter.

Dies zeige sich gerade auch an den Absatzzahlen der eigenen Wallboxen in Österreich und der Schweiz. So habe man bisher in beiden Ländern zusammen eine mittlere vierstellige Anzahl an Ladelösungen der Modelle "Heidelberg Wallbox Energy Control" und "Heidelberg Wallbox Home Eco" verkaufen können. Daneben bietet Heideldruck seine Ladelösungen im Ausland in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern auch in Frankreich, Polen und Ungarn an. Weitere Länder in Europa erfolgten mit dem Ausbau des Geschäftsfeldes, hieß es am Dienstag. Insgesamt hat Heideldruck nach Angaben des Unternehmenssprechers inzwischen über 80.000 Wallboxen ausgeliefert.

"Die Entwicklung in unserem Geschäft mit Ladetechnologie boomt", sagt Heideldruck-Vorstandschef Rainer Hundsdörfer. "Wir sind trotz nach wie vor nicht reibungslos funktionierender Logistikketten lieferfähig und treiben mit dem Ausbau unserer Produktion das Wachstum im Bereich Elektromobilität weiter voran." Heideldruck hat das Geschäft mit den Wallboxen inzwischen in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert und ist offen für Partnerschaften, um noch schneller wachsen zu können. Auch einen Börsengang kann sich Hundsdörfer vorstellen.