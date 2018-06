Von Harald Berlinghof

Heidelberg. Die Heidelberger Sygnis AG will sich auf ihrer nächsten Hauptversammlung am 5. Juli zur Expedeon AG umbenennen. Das wird viele der Kleinaktionäre kaum noch aus der Fassung bringen. Denn die Sygnis-Aktie mit ihrer Performance, die seit Mitte 2015 knapp am Penny-Stock vorbei schrammt, hat ihre Faszination für viele längst verloren. Mit vielen Vorschusslorbeeren bedacht war die Biotech-Firma 2006 als Sygnis Pharma AG an den Start gegangen. Sygnis Pharma war ein Zusammenschluss aus der ehemaligen BASF-Tochter Axaron und der Heidelberger Lion bioscience AG des Friedrich von Bohlen hervorgegangen. Damals hatte die Region noch das Sagen in der Firma.

Dann hatten 2012 die Spanier von x-Pol das Ruder übernommen, weil sie dringend benötigtes Geld mitbrachten. Sowohl Aufsichtsratsvorsitz als auch Vorstandsvorsitz gingen an Spanier. Die Hälfte des Unternehmens war mit zehn Mitarbeitern von da an in Madrid ansässig. Es gab Umbenennungen, Veränderungen der Inhaber-Struktur auch die Aktien wurde getauscht.

Dietmar Hopps Biotech-Beteiligungsgesellschaft dievini hält nur noch 2,3 Prozent der Anteile an Sygnis, wie Friedrich von Bohlen betont. Aus der einstigen Lion bioscience-Aktie, die 1997 als Star am regionalen Börsenhimmel erschien, wurde 2006 die Sygnis-Aktie. Schon vorher war aus dem Lion-Star am Börsenhimmel eine verglühende Sternschnuppe geworden.

Dann wurden 2010 aus acht alten Sygnis Pharma-Aktien eine neue Sygnis-Aktie. 2013 schrammte man knapp an einer Pleite vorbei. Inzwischen gibt es keinen Standort Madrid mehr, sondern einen Standort Cambridge/GB. Und Sygnis ging auf Einkaufstour.

"Grow, Buy and Build" (wachse, kaufe und baue) hieß die neue Strategie offiziell. Vier Biotech-Tochtergesellschaften bilden mit der Sygnis-Mutter jetzt die Expedeon AG. Und daher sollen aus den Sygnis-Aktien die Expedeon-Aktien werden. Wenn die Hauptversammlung zustimmt - was zu erwarten ist.

Wie die Bedingungen für eine Umfirmierung und eine Umbenennung sein werden, kann man in der zuständigen Pressestelle mit Sitz in München noch nicht sagen. Auch ob die Aktie umbenannt wird, weiß man dort nicht. Das müsse die Hauptversammlung beschließen.

In der Tagesordnung der Hauptversammlung findet sich aber dazu kein Wort. Unter Tagesordnungspunkt 10 soll beschlossen werden: "Die Firma der Gesellschaft wird in Expedeon AG geändert. Die Gesellschaft führt die Firma Expedeon AG". Mehr steht da nicht.