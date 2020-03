Mitarbeiter verladen in einer Werkshalle des Druckmaschinenbauers in Wiesloch ein Druckwerk auf eine Transportplattform. Noch bis Ende April soll es Kurzarbeit geben. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Frankfurt/Heidelberg. Der kriselnden Heidelberger Druckmaschinen AG droht neues Ungemach: Das Traditionsunternehmen, das in der Region rund 5000 Mitarbeiter beschäftigt, gilt als wahrscheinlicher Absteiger aus dem Börsenindex S-Dax. Grund sind die massiven Kursverluste des weltgrößten Druckmaschinenbauers. Am Montag rutschte der Wert der Heideldruck-Aktien zeitweise auf nur noch 77 Cent ab. Das sind über 50 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Die Deutsche Börse prüft viermal pro Jahr die Zusammensetzung ihrer vier Indizes Dax, M-Dax und S-Dax. Nächster Stichtag ist der 4. März. Grundlagen der Entscheidung sind die Marktkapitalisierung der Unternehmen (also der Börsenwert, der sich aus dem aktuellen Kurs und der Anzahl der frei handelbaren Aktien ergibt) und der Börsenumsatz. Dieser ist ein Indiz dafür, wie viel Interesse an einer Aktie besteht, wie oft sie also gekauft und verkauft wird.

Diese Daten hat die Deutsche Börse bislang noch nicht veröffentlicht, von Seiten der Banken werden die Veränderungen aber bereits im Vorfeld der Entscheidung am 4. März abgeschätzt. Gegenüber dem "Handelsblatt" nannten die Indexexperten Uwe Streich (Landesbank Baden-Württemberg) und Tobias Adler (Oddo Seydler Bank) Heideldruck als "wahrscheinlichen" Absteiger. Hauptgrund sei die gesunkene Marktkapitalisierung des Druckmaschinenbauers. Heideldruck ist aufgrund des gesunkenen Aktienkurses an der Börse nur noch rund 240 Millionen Euro wert.

Im S-Dax fasst die Deutsche Börse 70 kleinere Unternehmen zusammen, aus der Region sind in diesem Index neben Heideldruck auch Bilfinger, Südzucker und die Baumarktkette Hornbach vertreten. Hinzu kommt Fuchs Petrolub im M-Dax (60 mittelgroße Werte) sowie SAP, BASF und HeidelbergCement im Dax (30 größte Werte). Wer aus dem S-Dax absteigt ist fortan in keinem Index der Deutschen Börse mehr vertreten. Betroffene rücken damit ein Stück weit aus der öffentlichen Wahrnehmung. Außerdem gibt es Fonds, die bei ihren Investments genau die Indizes abbilden und die Absteiger dann nicht mehr berücksichtigen.

Heideldruck war erst 2012 vom M-Dax der Deutschen Börse in den S-Dax abgestiegen. Zeitweise war das Unternehmen sogar als heißer Anwärter auf einen Platz im Dax gehandelt worden. Mittlerweile steckt Heideldruck allerdings in einer Art Dauerkrise und schrumpft seit Jahren. Mehrfach musste das Management seine selbst gesteckten Ziele aufgeben. Hinzu kommen rote Zahlen, eine sinkende Kreditwürdigkeit und ein bedenklich niedriges Eigenkapital, sodass Heideldruck dringend Geld braucht. Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck an einem Sparprogramm, das bis spätestens Ende des Monats stehen soll, und verhandelt parallel mit den Banken über die künftige Finanzierung. Ein Unternehmenssprecher wollte am Montag den drohenden Abstieg aus dem S-Dax nicht kommentieren. Es sei ja noch keine Entscheidung gefallen, sagte er.

Nutznießer der Entwicklung könnte ein anderes Unternehmen aus der Region werden. Dem Heidelberger Softwarespezialisten SNP, Namensgeber der neuen Großsporthalle, werden von den Banken gute Chancen auf einen Aufstieg eingeräumt. Das schnell wachsende Unternehmen hat es nach eigenem Bekunden geschafft, einen Industriestandard für eine automatisierte Datentransformation zu setzen. Das ist zum Beispiel bei Übernahmen nötig, wenn Systeme zweier Unternehmen zusammengeführt werden oder allgemein ein Umstieg auf andere Software ansteht. Der Kurs der SNP-Aktien hatte sich im vergangenen Jahr etwa vervierfacht. Auch am Montag stieg der Kurs der SNP-Aktien zeitweise um über 7 Prozent an. Derzeit sind die Papiere an der Börse in keinem Index gelistet. Zu einem möglichen Aufstieg in den S-Dax wollte sich das Unternehmen am Montag in Heidelberg nicht äußern. Man wolle zunächst abwarten, wie sich die Sache weiterentwickelt.