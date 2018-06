Heidelberg. (tv) "Raus aus den Palästen, rein in die Zelte" war die Devise des früheren Vorstandsvorsitzenden der Heidelberger Druckmaschinen AG, Gerold Linzbach. Das blieb keine leere Drohung, sondern führte dazu, dass die Mitarbeiter der Hauptverwaltung vor drei Jahren ins Produktionswerk nach Wiesloch umzogen. Das Gebäude wurde verkauft, nun hat auch das Forschungs- und Entwicklungszentrum (FEZ) mit der städtischen Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz einen neuen Eigentümer.

Für die knapp 1000 Forscher wird gerade in Wiesloch eine große ehemalige Montagehalle umgebaut, bis zum Jahresende soll der Umzug erfolgt sein. Das Unternehmen wird die Stadt, deren Name die Produkte ziert, aber nicht ganz verlassen. Ausgerechnet das Gebäude, an das Gerold Linzbach dachte, als er von den Palästen sprach, soll als "Leuchtturm der Digitalisierung" die Präsenz des Unternehmens in der Stadt dokumentieren: Im vergangenen Jahr konnte Heideldruck die Print Media Academy (PMA), das nach seinem Bauherrn Hartmut Mehdorn eine Zeit lang auch "Mehdom" genannt wurde, günstig erwerben.

Wie Finanzvorstand Dirk Kaliebe am gestrigen Dienstag sagte, sollen in der PMA weiterhin Schulungen und Kundenveranstaltungen stattfinden, außerdem Vorstandssitzungen. Vier der sechs Büroetagen sollen vermietet werden, für externe Veranstaltungen stehen das Erdgeschoss sowie die beiden oberen Etagen zur Verfügung. Weniger als 100 Heideldruck-Mitarbeiter sollen künftig in der PMA ihren Arbeitsplatz haben. Die PMA sei mehr als kostendeckend, sagte Kaliebe, über 100 externe Veranstalter mieten jedes Jahr die Räumlichkeiten.

Mit dem Verkauf des FEZ, den Rückkäufen von PMA und dem Logistikzentrum in Wiesloch konnte sich Heideldruck auch von seinen teuren Leasing-Verträgen befreien, die jedes Jahr mit einigen Millionen Euro die Bilanz belasteten. Nun kann das Unternehmen mit der PMA sogar Geld verdienen. Auch der Mietvertrag im benachbarten X-House wurde bereits zum Jahresende 2017 aufgelöst, so dass die Immobilien-Optimierung im Unternehmen einen vorläufigen Abschluss gefunden hat. Wie Dirk Kaliebe sagte, seien jetzt alle wichtigen Standorte im Besitz des Unternehmens, in Heidelberg, in Wiesloch, in Brandenburg und in Amstetten auf der Schwäbischen Alb, wo sich die Gießerei befindet.