Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Schrumpfkur bei Deutschlands Volks- und Raiffeisenbanken geht weiter. Nach 15 Zusammenschlüssen im vergangenen Jahr liegen dem Genossenschaftsverband nach Angaben vom gestrigen Freitag für das laufende Jahr bereits 15 angemeldete Absichten zur Verschmelzung vor. Auch in der Region steht nach der Fusion der Volksbanken Kurpfalz und Weinheim ein weiterer Zusammenschluss bevor: Die Vorstände der Heidelberger Volksbank und der Volksbank Neckartal mit Sitz in Eberbach führten Gespräche mit dem Ziel, die beiden Häuser zu fusionieren, teilten die Geldhäuser am gestrigen Freitag in einer gemeinsamen Presseinformation mit.

Man stehe aber erst am Beginn der Gespräche, betonte Toralf Weimer, Vorstand der Heidelberger Volksbank. Die Frage nach dem künftigen Sitz der Bank sei deshalb noch nicht beantwortbar. Das Größere der beiden Institute ist das Eberbacher, die Heidelberger Volksbank kann dagegen mit ihrer zentralen Lage innerhalb der Metropolregion punkten. Noch in diesem Jahr will die Bank ihre neue Hauptstelle am Europaplatz hinter dem Heidelberger Hauptbahnhof beziehen. Hier verfügt sie über mehr Platz als sie eigentlich bräuchte.

Der geplante Zusammenschluss kommt einem Sinneswandel gleich. Noch vor einem Jahr hatte Stefan Baumann, Vorstand der Heidelberger Volksbank, gegenüber der RNZ möglichen Fusionen eine klare Absage erteilt und gesagt, dass man die eigene Bank "so wie sie ist" zukunftsfähig sehe. Jahrelang war zuvor immer wieder über einen Zusammenschluss der Heidelberger Volksbank mit der Volksbank Kurpfalz, die ihren Sitz ebenfalls in Heidelberg hat, spekuliert worden. Doch die Kurpfälzer entschieden sich – wie gesagt – 2020 für den Zusammenschluss mit den Weinheimern.

Die Geschäftsgebiete der beiden nun "verlobten" Volksbanken grenzten unmittelbar aneinander, ergänzten sich ideal und bildeten einen gemeinsamen regionalen Wirtschaftsraum, heißt es zur Begründung des Vorhabens. Beide Genossenschaftsbanken verfügten zudem über ein sehr solides wirtschaftliches Fundament. "Das ist die grundlegende Voraussetzung für eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld", so die Vorstände. Kulturell stehe man sich schon heute sehr nah und verfolge eine vergleichbare strategische Ausrichtung.

Vorstand und Aufsichtsrat beider Häuser sähen in dem Schritt aber auch eine Antwort auf den Ergebnisdruck im Bankenmarkt, ausgelöst etwa durch die seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsen und immer neue regulatorische Anforderungen. Als Sparprogramm will Vorstand Toralf Weimer den geplanten Zusammenschluss aber nicht verstanden wissen. "Es wird im Zusammenhang mit dem Vorhaben keinen fusionsbedingten Stellenabbau geben", versicherte er auf Nachfrage. "Im Gegenteil: Es ergeben sich neue Chancen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter." Auch Filial-Überschneidungen gebe es zwischen den beiden Instituten nicht. Es gibt somit keinen zusätzlichen Druck, Geschäftsstellen zu schließen.

Einen genauen Zeitplan für ihr Fusionsvorhaben nannten die beiden Volksbanken am gestrigen Freitag nicht. Die Gremienvertreter würden "in geeigneter Weise ausführlich über die Ergebnisse der Gespräche des zukunftsweisenden Vorhabens informiert", hieß es lediglich.

Mit ihren Fusionsplänen stehen die Heidelberger Volksbank und das Institut in Eberbach nicht allein da. In einer am Freitag in Frankfurt vorgestellten Umfrage des Genossenschaftsverbands unter den Verbandsmitgliedern bejahten 13 Prozent eine Fusion ihres Hauses in den nächsten fünf Jahren, weitere 24 Prozent halten einen Zusammenschluss für wahrscheinlich.