Von Barbara Klauß

Heidelberg. Ein paar Passanten bleiben stehen, manche Autofahrer hupen, weil die vor ihnen vergessen anzufahren, obwohl die Ampel längst auf Grün gesprungen ist: Am Mittwochnachmittag sorgt ein Schild an der viel befahrenen Berliner Straße im Heidelberger Stadtteil Neuenheim für einiges Aufsehen. Ein dunkelbraunes Bild, wie es an Autobahnen steht, um Vorbeireisende auf Sehenswürdigkeiten hinzuweisen. Auf diesem Schild aber ist die Konzernzentrale des Baustoffkonzerns HeidelbergCement abgebildet, die direkt dahinter aufragt.

"Zweitgrößter Klimakiller Deutschlands", steht darauf. Aufgestellt haben es Mitglieder des Bündnis cemEND. Vor der Hauptversammlung des Konzerns, die am heutigen Donnerstag virtuell stattfindet, erneuern die Klimaaktivistinnen und -aktivisten ihr harsche Kritik an dem Baustoffkonzern, der zu den größten weltweit zählt. "Die Zementindustrie verursacht acht Prozent der weltweiten CO2-Emissionen", sagt Nils Urbanus vom Bündnis. "Damit ist die Zementindustrie einer der größten Klimakiller überhaupt."

Zu diesem Vorwurf äußert sich HeidelbergCement am Mittwoch nicht. Doch betont Konzernchef Dominik von Achten immer wieder, wie ernst es ihm sei mit dem Thema Nachhaltigkeit. Auch bei der Hauptversammlung will er laut Ankündigung darauf hinweisen, dass das Unternehmen die CO₂-Emissionen kontinuierlich senke und etwa seine Carbon-Capture-Projekte weltweit vorantreibe. Verstanden wird darunter die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid (CO₂).

Das Bündnis cemEND jedoch geht davon aus, dass diese Bemühungen nicht ausreichen, um die Klimakrise zu lösen, und werfen den Heidelbergern Greenwashing vor. Stattdessen halte er eine Bauwende für erforderlich, sagt Nils Urbanus – "ohne Zement und Beton überall da, wo das möglich ist".

Auf dem Aktionärstreffen will der HeidelbergCement-Chef nun laut Ankündigung darüber sprechen, wie der Konzern die Nachhaltigkeit "führend, ambitioniert und konsequent" vorantreibe. Weitere Themen sind die Optimierung des Portfolios, die Stärkung der Kernmärkte und die Entwicklung der Zahlen.

Im ersten Quartal des laufenden Jahres hatte HeidelbergCement einen Ergebnisrückgang zu verzeichnen, wie der Konzern am Abend mitteilt. Demnach ging der bereinigte Gewinn nach Steuern, Zinsen und Abschreibungen um 26,9 Prozent auf 394 Millionen Euro zurück. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 11,8 Prozent auf 4,4 Milliarden Euro."Das erste Quartal 2022 war kein einfaches für HeidelbergCement", sagt von Achten laut Mitteilung. Dennoch bestätigt das Unternehmen die Prognosen für das Gesamtjahr.

Bei der Hauptversammlung stehen zudem personelle Veränderungen an: So hat der Aufsichtsratsvorsitzende Fritz-Jürgen Heckmann bereits 2019 angekündigt, sein Mandat in diesem Jahr niederzulegen. Seit 2005 sitzt der Stuttgarter Rechtsanwalt dem Gremium vor. Beim diesjährigen Aktionärstreffen schlägt der Aufsichtsrat nun den langjährigen Vorstandsvorsitzenden von HeidelbergCement, Bernd Scheifele, zur Wahl vor. Er schied Ende Januar 2020 aus dem Konzern aus – die gesetzlich vorgesehene Karenzzeit von zwei Jahren ist inzwischen also beendet. Im Falle seiner Wahl soll Scheifele laut Tagesordnung der Hauptversammlung als Kandidat für den Aufsichtsratsvorsitz vorgeschlagen werden.