Das HeidelbergCement-Werk in Brevik in Norwegen, wo die CCS-Anlage entstehen soll. Foto: ZG

Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Heidelberger Baustoffkonzern HeidelbergCement hat grünes Licht für sein Projekt zur CO2-Abscheidung im norwegischen Zementwerk Brevik erhalten. Am Dienstag habe das norwegische Parlament die weitgehende Finanzierung des Projektes, bei dem jährlich 400.000 Tonnen CO2 abgeschieden und dauerhaft in leeren Öl- und Gasfeldern der Nordsee gespeichert werden sollen zugestimmt, teilte das Unternehmen am Mittwoch Heidelberg mit. Mit dem Bau der seit Jahren geplanten Anlage im norwegischen Brevik werde umgehend begonnen. 2024 soll dann mit der Abscheidung von CO2 aus dem Zementproduktionsprozess begonnen werden. Der bei der Zementproduktion anfallende Kohlendioxid-Ausstoß soll damit um die Hälfte verringert werden.

Norwegen trägt den Löwenanteil der Kosten des Vorhabens, an dem auch die Ölkonzerne Equinor, Shell und Total beteiligt sind. Laut HeidelbergCement handelt es sich um die weltweit erste Carbon-Capture-and-Storage-Anlage (CCS) in industriellem Maßstab. "Wir freuen uns über die endgültige Genehmigung des norwegischen Parlaments für unser zukunftsweisendes CCS-Projekt in Norwegen", sagte Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "CO2-Abscheidung ist ein wichtiger Eckpfeiler zur Erreichung der nationalen und internationalen Klimaziele".

Derzeit ist die Zementindustrie für rund sechs Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Dabei fallen die Emissionen zum einen durch den eingesetzten Brennstoff an. Hinzu kommen die sogenannten prozessbedingten Emissionen, die beim Brennen von Kalkstein – Hauptbestandteil von Beton – anfallen.

Die CO2-Abscheidung ist in Deutschland umstritten, vor allem weil oft noch geeignete Transportmöglichkeiten und Lagerorte fehlen. Das Bundesumweltamt verweist zudem auf mögliche Gefahren. CO2-Lecks in den unterirdischen Speichern könnten Grundwasser und Boden verseuchen.