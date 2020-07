Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement kommt in seiner Heidelberger Hauptverwaltung in den kommenden Wochen ohne Kurzarbeit aus. "Für den klassischen Urlaubsmonat August ist in der Hauptverwaltung keine Kurzarbeit angesetzt", teilte am Dienstag eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage mit. Wie es danach weitergehe, werde entsprechend der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung entschieden. Grundsätzlich laufe die Betriebsvereinbarung zum Thema Kurzarbeit noch bis Ende des Jahres.

Wegen der tiefgreifenden Auswirkungen der Corona-Krise hatte HeidelbergCement einen Teil seiner Mitarbeiter Anfang Mai in Kurzarbeit geschickt. Bislang betroffen waren die rund 800 Beschäftigten am Stammsitz des Unternehmens. Über das genaue Ausmaß der Maßnahme hatte HeidelbergCement nichts ausgesagt. Der Umfang werde für die Beschäftigten in Abhängigkeit des Arbeitsausfalls festgelegt und könne bis zu 100 Prozent betragen, hieß es lediglich.

Der im Börsenindex Dax gelistete Konzern präsentiert am Donnerstag seine Halbjahreszahlen. Bereits Anfang Juli hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass man dank der beschlossenen Einsparungen besser abgeschnitten habe als vom Markt erwartet.

Dennoch bleiben noch große Unsicherheiten: Die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 hatte Konzernchef Dominik von Achten bereits Mitte März verworfen. Auf der Online-Hauptversammlung Anfang Juni gab er dann keine neuen Ziele aus. Die Krise werde aber im laufenden Jahr deutliche Spuren bei Umsatz und Ergebnis hinterlassen, räumte er ein. Zudem hatte der Baustoffkonzern im Zuge der Corona-Pandemie Anfang Juli den Wert seiner Besitztümer um 3,4 Milliarden Euro herabgesetzt.

Ursprünglich hatte HeidelbergCement 2020 Umsatz und operatives Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr leicht steigern wollen.