Heidelberg. (RNZ) Das CO2-Abscheideprojekt von HeidelbergCement, "LEILAC 2" (Low Emissions Intensity Lime And Cement), geht in die Umsetzungsphase. Das teilte der Baustoffkonzern am Mittwoch in Heidelberg mit. Gemeinsam mit dem australischen Technologieunternehmen Calix und einem europäischen Konsortium werde HeidelbergCement eine Demonstrationsanlage bauen, die in das Zementwerk in Hannover integriert werde. Die Anlage werde 20 Prozent der CO₂-Emissionen des Zementwerks abscheiden können, kündigte das Unternehmen an. Dies entspreche etwa 100.000 Tonnen CO₂ pro Jahr.

"LEILAC 2 ist eines von mehreren Carbon-Capture-Projekten, die wir bei HeidelbergCement vorantreiben", so der Vorstandsvorsitzende Dominik von Achten: "Wir begrüßen es sehr, diese Schlüsseltechnologie im industriellen Maßstab in unserem Werk in Hannover weiterzuentwickeln". Der Standort sei optimal gelegen, um den Transport des abgeschiedenen CO₂ zur weiteren Nutzung beziehungsweise zur Offshore-Speicherung zu ermöglichen.

Das Unternehmen strebt mit mehreren bereits laufenden CCUS-Projekten bis 2030 CO₂-Reduktionen von bis zu 10 Millionen Tonnen an. Bei der Zementproduktion entsteht derzeit noch in hohem Maße das klimaschädliche Gas.