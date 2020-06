Das Antiquariat Goethe & Co. in der Ingrimstraße konnte nach der Corona-Zwangspause schon Ende April wieder öffnen, doch bei Google Maps war lange noch „vorübergehend geschlossen“ zu lesen. Foto: Philipp Rothe

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Wer in den vergangenen Wochen im Internet auf der Suche nach einem Antiquariat in Heidelberg war, der sah viel Rot: Bei vielen der Buchhandlungen erschien, wenn man die Markierung bei Google Maps anklickte, ein Hinweis in roter Schrift. "Vorübergehend geschlossen" stand da – auch als die Läden nach der coronabedingten Zwangspause längst wieder geöffnet hatten. Ein Hinweis, den die Antiquare nicht selbst veranlasst hatten – und den sie auch nicht ohne Weiteres rückgängig machen konnten.

Mitte März, als in Deutschland fast alle Läden schließen mussten, um die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu verlangsamen, habe Google den Eintrag zu seinem Antiquariat Canicio in der Plöck eigenmächtig mit dem Hinweis auf die Schließung versehen, sagt Inhaber Victor Canicio Vola. Tatsächlich führte Google in den Tagen vor dem 25. März automatisiert eine Kennzeichnung vieler Standorte als "vorübergehend geschlossen" durch, wie es in einem Artikel von "Dept Agency" heißt. Die Inhaber seien per Email informiert worden.

Offenbar habe bei der Auswahl für diese automatisierte Anpassung die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Branche oder hinterlegte Öffnungszeiten eine Rolle gespielt. Dabei sei es auch dazu gekommen, dass Standorte den Status fälschlicherweise erhalten hätten. Google habe über ein Formular und über Twitter Unterstützung angeboten.

Ihn habe niemand über die Statusänderung informiert oder gar um Erlaubnis gebeten, sagt Canicio. Vor allem aber blieb der Hinweis stehen – auch nachdem Canicio sein Antiquariat nach dem Lockdown längst wieder geöffnet hatte. Durch Zufall, sagt er, sei er viel später darauf gestoßen, dass sein Antiquariat noch über Wochen als geschlossen angezeigt wurde. "Zum Teil kamen Kunden in den Laden und sagten: Ihr habt ja doch offen", erzählt Canicio. Das Verhalten von Google findet er "frech".

Es ist nicht so, dass die Händler den falschen Eintrag bei Google – der meistgenutzten Internet-Suchmaschine und der meistbesuchten Website der Welt – nicht korrigieren könnten. Allerdings müssten sie sich dazu ein Konto anlegen – ein "Google My Business"-Konto. Darüber könnten sie das Problem wohl mit ein paar Klicks beheben.

Das aber will Canicio zumindest nicht. "Es geht auch ums Prinzip", sagt er. Er möchte nicht gezwungen werden, ein Konto bei dem Internet-Riesen anzulegen. Und: "Es kann doch nicht sein, dass ich selbst aktiv werden muss", fügt er hinzu – dass er sich selbst darum kümmern müsse, dass "die nicht schreiben, was sie wollen".

Seine Kollegen sehen das zum Teil ähnlich. Von einem "merkwürdigen Geschäftsgebaren" spricht Sabine Speckamp, Inhaberin des Antiquariats Goethe & Co. in der Ingrimstraße, das ebenfalls bis zuletzt bei Google Maps als "vorübergehend geschlossen" angezeigt wurde – obwohl Speckamp sich per E-Mail an den US-Konzern gewandt habe, wie sie sagt. Bekommen haben sie immer nur automatisierte Antwortmails mit dem Hinweis auf die Registrierung zum "Google My Business"-Konto. "Man läuft ins Leere", sagt Sabine Speckamp. "Google tut nichts dafür, dass kleine Händler ihre Kundschaft nicht verlieren."

"Betriebe, deren Öffnungszeiten bei Google und Google Maps fälschlicherweise als ,vorübergehend geschlossen’ angezeigt werden, können dadurch Wettbewerbsnachteile erleiden", meint auch Manfred Schnabel, Präsident der IHK Rhein-Neckar. "Für die stationären Geschäfte ist dies in der aktuellen sehr schwierigen Situation besonders ärgerlich." Schnabel sieht einen ernsthaften Eingriff in den Wettbewerb – zumal es ohne "Google My Business"-Konto sehr schwer gemacht werde, solche Falschmeldungen von Google ändern zu lassen. Und das bei einem Suchmaschinendienst, der in Deutschland bei mobilen Endgeräten einen Marktanteil von fast hundert Prozent besitze, wie Schnabel hinzufügt. Im Sinne eines lauteren Wettbewerbs brauche es daher klare Vorgaben, um solche wettbewerbsverzerrenden Meldungen zu unterbinden. Das Beispiel zeige, wie wichtig gleiche Wettbewerbsbedingungen für stationäre und digitale, plattformbasierte Unternehmen seien, die für alle Marktteilnehmer gleichermaßen wirkten, meint er.

Die Mails von Victor Canicio Vola zeigten irgendwann doch Wirkung. Bei seinem Antiquariat verschwand der Status "vorübergehend geschlossen" auf der virtuellen Stadtkarte und in der Übersicht der Antiquariate in Heidelberg. Andere, wie etwa Sabine Speckamp, mussten länger warten.

Offiziell äußern wollte sich Google auf Anfrage der RNZ zu alldem nicht. Doch kurz nach der Anfrage sind die roten Hinweise auf die vorübergehende Schließung aus den Anzeigen der Antiquariate in Heidelberg verschwunden.