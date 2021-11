Verivox mit Sitz in Heidelberg ist ein Internet-Vergleichsportal. Foto: dpa

Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Heidelberger Vergleichsportal Verivox akzeptiert die jüngste Rüge des Oberlandesgerichts (OLG) Karlsruhe und verzichtet auf eine mögliche Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH). Zwar werfe der Fall auch nach Ansicht des OLG Karlsruhe klärungsbedürftige Fragen danach auf, welche Pflichten einen Versicherungsmakler grundsätzlich träfen und wie diese Anforderungen konkret umzusetzen seien, sagte ein Verivox-Sprecher in Heidelberg. Aus diesem Grund sei eine Revision beim BGH auch ausdrücklich zugelassen worden. "Gleichwohl haben wir uns dazu entschieden, den für die Revision erforderlichen Aufwand anderweitig einzusetzen, und zwar indem wir die Darstellung der Markt- und Informationsgrundlage für unsere Nutzer noch weiter verbessern und optimieren".

Verivox hatte die Rüge vor dem OLG Mitte Oktober kassiert. Es geht um einen Vergleich von verschiedenen Privathaftpflichtversicherungen. Dem Gerichtsurteil zufolge hat Verivox dabei den Verbrauchern wesentliche Informationen vorenthalten. Künftig darf das Portal deshalb seinen Vergleich von Privathaftpflichtversicherern nur noch dann zeigen, wenn es ausdrücklich auf die dabei verwendete eingeschränkte Anbieterzahl verweist.

Die Heidelberger hatte dem Urteil zufolge nur diejenigen Versicherer berücksichtigt, mit denen es eine Vermittlungsprovision vereinbart hatte. Das sei unlauterer Wettbewerb, hatte ein OLG-Sprecher der dpa erläutert. Das Gericht gab damit einer Klage des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) statt. (Aktenzeichen 6 U 82/20)

Bei dem Verivox-Vergleich habe fast die Hälfte aller Anbieter gefehlt, "darunter viele große Versicherer wie Allianz, Huk-Coburg, Continentale, WWK und Württembergische", so der VZBV. Laut Gericht war das für die Verbraucher aber nicht ersichtlich gewesen. "Das vermeintliche Topangebot muss längst nicht das günstigste am Markt sein, wenn die Mehrzahl der Versicherer gar nicht in den Vergleich einbezogen sind", sagte David Bode, Rechtsreferent beim VZBV.

Zwar sei Verivox nicht verpflichtet, alle Versicherungen vollständig abzubilden, hatte der OLG-Sprecher betont. Das Portal müsse aber transparent und deutlich auf eine eingeschränkte Auswahl verweisen. Das habe Verivox versäumt und den entsprechenden Hinweis versteckt hinter zwei Links auf seiner Internetseite untergebracht.

Als Schuldeingeständnis wollte der Verivox-Sprecher den Verzicht auf die Revision aber nicht verstanden wissen. "Aus unserer Sicht entspricht die bisherige Darstellung dem geltenden Recht", betonte er. "Mit über 200 berücksichtigten Tarifen haben wir unserem Privathaftpflicht-Vergleich eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Markt- und Informationsgrundlage zugrunde gelegt". Zudem habe man die Nutzer auch "in absolut transparenter Weise und an mehreren Stellen in unserem Vergleichsrechner über diese Vergleichsgrundlage informiert".

Im Übrigen liste Verivox schon seit Jahren als eine der ersten Vergleichsplattformen den Kunden nicht nur diejenigen Versicherer auf, die man im Vergleich berücksichtige, sondern auch Versicherer, die man nicht berücksichtigen könne.

Verivox gehört zu ProSiebenSat.1. Die TV-Sendergruppe hatte das Vergleichsportal 2015 übernommen und in die eigene Tochter Nucom, wo verschiedene digitale Jungunternehmen gebündelt sind, integriert. Verivox beschäftigt in Heidelberg knapp 300 Mitarbeiter und vergleicht unter anderem Tarife für Energie, Versicherungen und Telefon miteinander und vermittelt den Nutzern dafür entsprechende Verträge.