Von Matthias Kros

Heidelberg. Neben dem Digitalversicherer Getsafe, der europaweit schon über 300.000 Kunden zählt, drängt mit Enzo ein weiteres Insuretech genanntes Heidelberger Start-up auf den Markt. Die beiden Gründer Sascha Wolf und Marvin Follmann arbeiten an einer neuartigen Wohngebäudeversicherung, die nach Möglichkeit noch im Mai starten soll. Ihre Idee: Enzo soll nicht nur den klassischen, bewährten Versicherungsschutz für Häuser und Wohnungen bieten, sondern gleichzeitig eine Technologie mitliefern, damit Schäden gar nicht erst entstehen.

"Vielfach wird angenommen, dass nicht beeinflussbare Umweltkatastrophen wie Unwetter für die größten Schäden an Gebäuden verantwortlich sind", erklärt Wolf gegenüber der RNZ. Tatsächlich seien es in etwa jeden zweiten Schadensfall aber defekte Wasserleitungen im Haus, so der Gründer, der genau hier ansetzen will. "Wir wollen bei den Kunden mit Sensoren beispielsweise die Wasserleitungen überwachen, um mögliche Unregelmäßigkeiten präventiv zu erkennen", so Wolf. So könnten drohende Schäden vermieden werden.

Marvin Follmann (links) und Sascha Wolf haben Enzo 2021 gegründet. Foto: Enzo

Ein weiterer Service von Enzo: "Über die eigens entwickelte App bekommen die Kunden auch Unwetter-Warnungen", erklärt der Gründer. Diese könnten zum Beispiel bei der Vorbereitung auf den Winter oder Stürmen helfen. Hinzu kommen sollen Tipps, um selbst Schäden vorzubeugen, wie etwa das Erneuern von Silikonfugen in Badezimmern.

Wie andere Insuretechs auch wird Enzo zunächst keine eigene Versicherungslizenz besitzen. Voraussetzung dafür ist in der Regel eine lange Prüfung durch die BaFin. Enzo wird stattdessen als sogenannter Assekuradeur auftreten. Das bedeute, so Wolf, dass man mit einer oder mehreren etablierten Versicherungen kooperieren werde, die im Hintergrund agieren und das Risiko tragen.

Wolf kennt sich mit Insurtechs schon gut aus, rund fünf Jahre lang hat er Getsafe mit aufgebaut, das inzwischen eine eigene Versicherungslizenz besitzt. "Vor rund einem Jahr habe ich dann aber den Entschluss gefasst, selbst etwas Neues zu probieren", erklärt er. Dafür hat er bereits einen großen Vertrauensvorschuss erhalten. In einer ersten Finanzierungsrunde kam von mehreren namhaften Investoren über eine Millionen Euro zusammen, wobei die Mehrheit an Enzo nach wie vor bei den Gründern liegt.

Das Geld brauchen die beiden unter anderem, um die Beschäftigten zu bezahlen. Rund 20 Mitarbeiter zähle Enzo bereits, so Wolf, von denen manche allerdings freiberuflich oder über Dienstleistungsverträge tätig seien. Sein Büro hat das Start-up in der bekannten Print Media Academy (PMA) gegenüber dem Heidelberger Hauptbahnhof bezogen. "Da fühlen wir uns superwohl", so Wolf, der Heidelberg auf guten Weg zu einer Gründer-Hochburg sieht, "und zwar nicht nur in erwartbaren Bereichen wie Medizin oder Biotechnologie".

Bis es losgeht, ist noch viel zu tun. Vor allem das Marketing ist in den kommenden Wochen gefragt. Potenzielle Kunden will man auf Kanälen wie Google oder Facebook "abholen", parallel aber auch mit klassischen Versicherungsmaklern zusammenarbeiten. Anders als Getsafe will sich Enzo dann aber nicht noch breiter aufstellen. "Wir werden im Bereich Wohnen bleiben", gibt Wolf vor. Allenfalls rechts und links des Weges werde man schauen, etwa das Thema Hausrat ins Auge fassen.