Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger SRH-Gruppe, einer der großen Krankenhausbetreiber in Deutschland, zahlt seinen Pflegekräften eine steuerfreie Prämie für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher am Dienstag in Heidelberg. "Wir haben uns gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung darauf verständigt, einen neuerlichen Bonus an jene Pflegekräfte auszuzahlen, welche auf Corona- und/oder Intensiv-Stationen tätig waren", sagte er. "Dieser liegt bei bis zu 1500 Euro. Wir wollen damit unseren Kolleginnen und Kollegen in diesen besonders kritischen Bereichen unsere Wertschätzung auch finanziell ausdrücken." Die SRH-Gruppe ist eine gemeinnützige Stiftung und beschäftigt insgesamt etwa 17.000 Mitarbeiter.

Der Unternehmenssprecher erinnerte in diesem Zusammenhang noch einmal an die Strapazen, die die Pflegekräfte in Corona-Zeiten auf sich nehmen müssten: "Die psychische und physische Belastung durch die Corona-Pandemie auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen unserer Krankenhäuser ist enorm, und wir haben großen Respekt vor dem, was sie leisten", lobte er die Beschäftigten. Grundsätzlich gelte es daher auch darüber zu sprechen, wie Pflegeberufe allgemein attraktiver gestaltet werden können. "Hier sehen wir sowohl den Gesetzgeber als auch die Kostenträger in der Mitverantwortung, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen."

Der von SRH gezahlte Bonus werde allerdings mit der geplanten staatlichen Prämie verrechnet – sofern es sie gebe, sagte der Sprecher weiter. Über einen solchen Corona-Bonus im Pflegebereich wird seit einigen Tagen in Deutschland debattiert. Die Regierung will dafür eine Milliarde Euro bereitstellen und die Steuerfreiheit für Bonuszahlungen auf 3000 Euro anheben. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hatte zudem deutlich gemacht, dass der Bonus vor allem jenen Pflegekräften gezahlt werden soll, die in der Pandemie besonders belastet waren.

An einer solchen Begrenzung auf einen bestimmten Kreis war Kritik laut geworden. Die Linke warf Lauterbach eine Spaltung der Pflegekräfte vor. "Statt die Pflege in der Dauerkrise zu unterstützen, spaltet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Belegschaft mit seiner bürokratischen Erbsenzählerei", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Jan Korte.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz befürchtet, Lauterbachs Ankündigung könnte zum Sprengsatz werden und neuen Frust unter den Pflegekräften hervorrufen. Die Debatte darüber, wer sich wie oft und wie intensiv um Corona-Patienten gekümmert habe, werde erheblichen Unfrieden stiften und die Motivation der Betroffenen verringern, sagte Vorstand Eugen Brysch der Nachrichtenagentur KNA. Rund 700.000 Pflegekräfte gibt es in deutschen Kliniken.

Am Dienstag schlugen die Kliniken in Deutschland nun einen Steuerfreibetrag statt einer Prämie vor. Dies wäre wesentlich besser als ein einmaliger Bonus für einen Teil der Mitarbeiter, sagte der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, laut Nachrichtenagentur dpa. Ein Freibetrag könnte für vergangenes und dieses Jahr gelten und würde auch Anreize für eine Rückkehr von Pflegekräften in den Beruf oder ein Aufstocken der Arbeitszeit geben.