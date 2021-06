Von Matthias Kros

Heidelberg. Nach mehreren Rücktritten im Zusammenhang mit dem Tod des Gründers Andreas Schneider-Neureither stellt sich das Heidelberger Softwareunternehmen SNP SE neu auf: Die Hauptversammlung wählte am Donnerstag fünf neue Kandidaten in den Verwaltungsrat, darunter der frühere SAP-Vorstand Claus E. Heinrich (Foto: sovanta), Gründer und Vorstandschef des Heidelberger Softwareentwicklers sovanta AG. Er wurde in der konstituierenden Sitzung des Gremiums zum neuen Vorsitzenden ernannt. "Wir möchten uns bei allen Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen bedanken, das sie uns mit ihrer Wahl entgegengebracht haben", sagte Heinrich. "Die SNP hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt und ihre Software ist auf dem Weg, Standard für komplexe digitale Transformationsprozesse zu werden. Gemeinsam wollen wir jetzt das Unternehmen erfolgreich in die nächste Wachstumsphase führen."

Mitte April hatten mehrere Mitglieder des Verwaltungsrates, darunter der Vorsitzende Michael Drill, ihre Mandate vorzeitig niedergelegt. Die Rücktritte standen im Zusammenhang mit dem Tod des Gründers Andreas Schneider-Neureither im November letzten Jahres. "Mit seinem Tod hat sich für uns ein Kreis geschlossen, und uns bewogen, unsere Ämter zur Verfügung zu stellen", hatte es zur Begründung geheißen.

In seiner ersten Sitzung hat der Verwaltungsrat zudem erstmals einen Prüfungsausschuss eingerichtet. Einer der Schwerpunkte seiner Tätigkeit solle die Überwachung und Prüfung der Rechnungslegung des Unternehmens sein, teilte SNP mit. Daneben werde er sich unter anderem mit der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems sowie der Abschlussprüfung befassen. SNP hatte im Frühjahr wegen Compliance-Angelegenheiten in den USA Millionen abschreiben und die Vorlage der Bilanz um mehrere Wochen verschieben müssen. Dabei ging es um die umstrittene Nutzung einer angemieteten Immobilie.

Die Unternehmensführung bei SNP hat inzwischen Michael Eberhardt übernommen. Bei der Hauptversammlung würdige er den verstorbenen Gründer Schneider-Neureither als "unersetzbaren Taktgeber". Die Mitarbeiter vermissten seinen "durch menschliche Nähe geprägten Führungsstil".

Seit einigen Wochen gibt es bei SNP mit dem Heidelberger Unternehmer und Mäzen Wolfgang Marguerre zudem einen neuen Hauptaktionär, der gut 15 Prozent der Anteile hält. SNP ist ein Anbieter sogenannter Transformationssoftware. Diese kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, wenn in einem Unternehmen der Umstieg auf eine andere Software ansteht. In der Region ist SNP auch wegen seines umfangreichen Sportsponsorings bekannt, etwa als Namensgeber der neuen Großsporthalle "SNP Dome" in Heidelberg.