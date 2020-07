Heidelberg. (kla) Der Heidelberger Softwarespezialist SNP (Schneider-Neureither & Partner) trotzt der Corona-Krise. Trotz der Auswirkungen der Pandemie auf die Weltwirtschaft konnte das Unternehmen den Umsatz im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres deutlich zeigen, wie aus vorläufigen Zahlen hervorgeht, die das Unternehmen am Mittwoch vorgelegt hat. Begründet wird der Anstieg unter anderem mit einer "anhaltend hohen Nachfrage nach SNP-Software".

"Die Treiber unseres Geschäftsmodells sind unverändert intakt", erklärte SNP-Vorstandschef Andreas Schneider-Neureither laut Mitteilung. "Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die globalisierte Weltwirtschaft werden den Megatrend zur Digitalisierung ganzer Geschäftsmodelle verstärken." Hierfür sei SNP bestens vorbereitet.

Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 bestätigte, das Unternehmen, das im März in den S-Dax aufgerückt war. Danach erwartet das Management für das Gesamtjahr unverändert einen Konzernumsatz in Höhe von 145 Millionen Euro bis 170 Millionen Euro sowie eine EBIT-Marge im mittleren einstelligen Prozentbereich. Das Unternehmen beschäftigt weltweit knapp 1400 Mitarbeiter, etwa 300 davon am Stammsitz in Heidelberg.