Heidelberg. (kla) Der US-Finanzinvestor KKR ist bei Heidelpay eingestiegen. Das hat das Finanz-Start-Up bekannt gegeben. Demnach übernahm KKR die Mehrheitsbeteiligung von Anacap Financial Partners. Zum Kaufpreis äußerten sich beide Unternehmen nicht. Laut "Financial Times" zahlte KKR mehr als 600 Millionen Euro an Anacap. Dem Handelsblatt zufolge liegen künftig knapp 70 Prozent der Anteile bei KKR.

"Wir sind stolz darauf, mit KKR einen weltweit führenden Investor an Bord zu haben", erklärte Heidelpay-Vorstandschef Mirko Hüllemann, der weiterhin rund 30 Prozent der Anteile hält. "Mit Anacap haben wir uns in zwei Jahren verzehnfacht. Nun gehen wir mit KKR den nächsten Schritt."

Mit dem neuen "starken Investor" will der Zahlungsdienstleister, der bisher rund 90 Prozent des Umsatzes in Deutschland erwirtschaftet, seine Position in der internationalen Zahlungslandschaft stärken.

Heidelpay hat 2018 einen Umsatz von rund 45 Millionen Euro erwirtschaftet, 2019 rechnet das Unternehmen mit rund 90 Millionen Euro. Derzeit hat Heidelpay mehr als 400 Mitarbeiter, rund 130 davon in Heidelberg.