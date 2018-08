Lamy-Firmensitz in Heidelberg-Wieblingen. Archivfoto: Alex

Von Daniel Bernock

Heidelberg. Nach dem Streit um die Durchführung der Betriebsratswahl bei Lamy folgt der nächste Konflikt zwischen dem Schreibgerätehersteller und der IG Metall. Wie die Gewerkschaft am Mittwoch mitteilte, sei dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden der Firma in der vergangenen Woche "aus fadenscheinigen Gründen" außerordentlich gekündigt worden. Der Mitarbeiter, der 25 Jahren bei Lamy arbeitete, sei freigestellt und des Betriebs verwiesen worden. Geschäftsführer Peter Utsch setze im Konflikt um die Betriebsratswahl auf "Eskalation", so die IG Metall.

"Der Umgang des neuen Geschäftsführers Herrn Utsch gegenüber den Beschäftigten und Gewerkschaftern im Besonderen ist ein Skandal", sagte gestern der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Heidelberg, Mirko Geiger. Erst werde in die Betriebsratswahl eingegriffen, dann werde der ehemalige Betriebsratsvorsitzende gemobbt und schließlich werde ihm gekündigt, so Geiger weiter. Die Vorgänge würden einen "ungeheuerlicher Angriff" auf die gesetzlichen und gewerkschaftlichen Rechte der Beschäftigten im Betrieb darstellen.

Von Lamy hieß es am Mittwoch, die Kündigung des ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden sei aus "wichtigem Grund" gerechtfertigt. Vor dem Aussprechen der Kündigung habe der Lamy-Betriebsrat dieser zugestimmt. Das sei ein Beleg, dass ein wichtiger Grund vorliege, sagte eine Lamy-Sprecherin. Zudem kritisierte Lamy, dass die IG Metall die Anfechtung der Betriebsratswahl - die nach Ansicht von Lamy nicht zu beanstanden sei - mit der Kündigung vermische. "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", so die Lamy-Sprecherin. Zudem sei die Personalisierung des Geschäftsführers Utsch durch die Gewerkschaft "ungerechtfertigt", die Geschäftsführung bestehe aus drei Personen.

Die IG Metall Heidelberg lässt laut Geiger rechtlich prüfen, ob mit einer einstweiligen Verfügung die Kündigung gekippt werden kann, sodass der ehemalige Betriebsratsvorsitzende schnell wieder zurück in den Betrieb kehren könnte - vorausgesetzt das Arbeitsgericht würde dem Antrag folgen.

Der frühere Betriebsratsvorsitzende war bis zu seiner Kündigung Mitglied des Betriebsrats. Damit war seine Kündigung nur möglich, da die Mehrheit des Betriebsrats der Kündigung zugestimmt hat. Dass sich die Mitglieder des Gremiums einem Kollegen gegenüber nicht solidarisch gezeigt haben, verärgerte am MIttwoch auch IG-Metall-Chef Geiger: "Das macht man nicht."

Seit dem Abgang von Bernhard Rösner als Lamy-Chef sei der Umgang des Unternehmens bei Personal- und Sozialfragen "schlagartig umgeschlagen", so Geiger. Das verängstige die Mitarbeiter.

Lamy beschäftigt in Heidelberg-Wieblingen rund 350 Mitarbeiter. Ende September wird das Arbeitsgericht Heidelberg entscheiden, ob die Betriebsratswahl bei Lamy wiederholt werden muss. Die IG Metall hat gegen Ablauf und Durchführung der Wahl geklagt, laut Lamy ist alles rechtens verlaufen.