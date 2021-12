Von Matthias Kros

Heidelberg. Das Tübinger Biotech-Unternehmen Immatics, dessen größter Anteilseigner der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp ist, hat einen knapp eine Milliarde Dollar schweren Vertrag mit dem US-Pharmakonzern Bristol Myers Squibb (BMS) abgeschlossen. Das teilten beide Unternehmen am Wochenende mit. Konkret geht es eine Entwicklungs- und Vermarktungsvereinbarung für eine neuartige Krebstherapie. Sie könnte den Tübingern so genannte Meilensteinzahlungen von mehr als 900 Millionen Dollar (knapp 800 Millionen Euro) einbringen. Zudem winkt bei einer Markteinführung eine Umsatzbeteiligung im zweistelligen Prozentbereich, womit die Vereinbarung zum Milliardendeal für Immatics – und damit auch für Hopp – werden könnte.

Der 81-Jährige hat bereits Milliarden in die Biotechnologie investiert und damit zahlreiche wichtige Entwicklungen angestoßen. Der große Medikamenten-Erfolg blieb ihm bislang jedoch versagt. Einen großen Rückschlag erlebte der SAP-Mitgründer in diesem Jahr zum Beispiel mit Curevac. Weil der von den Tübingern entwickelte Corona-Impfstoff schlechter wirkte als erhofft, zog das Unternehmen den Kandidaten wieder zurück und plant einen zweiten Anlauf. Hopp hält knapp die Hälfte der Curevac-Anteile, deren Börsenwert seit Bekanntwerden der schwachen Impfdaten um rund 75 Prozent einbrach.

SAP-Mitgründer und Biotech-Investor Dietmar Hopp. Foto: dpa

Inzwischen mehren sich aber wieder bessere Nachrichten aus den Hopp-Unternehmen: Schon vor etwa zwei Wochen hatte die Heidelberger Apogenix, die mehrheitlich dem SAP-Mitgründer gehört, vom Bundesgesundheitsministerium einen Förderbescheid über 20,7 Millionen Euro für ein Corona-Medikament erhalten. Und nun Immatics: In einem ersten Schritt erhält das Unternehmen von BMS eine Vorauszahlung in Höhe von 150 Millionen US-Dollar. Die Tübinger sind an der Technologiebörse Nasdaq notiert, Hopp ist über seine Heidelberger Investmentgesellschaft Dievini mit rund 26 Prozent größter Einzelaktionär. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt an drei Standorten insgesamt etwa 250 Mitarbeiter.

Mit ihnen entwickelt Immatics zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs und setzt dabei auf das körpereigene Immunsystem, indem es sogenannte T-Zellen aktiviert und gegen Krebszellen ausrichtet. Dabei sind T-Zellen besondere Immunabwehrzellen, die die Fähigkeit haben, körperfremde Strukturen auf körpereigenen Zellen zu entdecken und auszuschalten.

"Immatics hat ein über Jahrzehnte entwickeltes tiefes Verständnis der Immun-Onkologie", lobt Friedrich von Bohlen, einer von drei Dievini-Geschäftsführern. Die im November veröffentlichten klinischen Daten seien die vielleicht besten Daten, die T-Zell-Therapien bisher bei soliden Tumoren erzielt hätten. Das Interesse von Pharmafirmen an Immatics Expertise und Produkten sei schon immer groß gewesen, so von Bohlen weiter. "Die jetzt veröffentlichte weitere Zusammenarbeit mit BMS adressiert einen weiteren Therapieansatz, nämlich mit Antikörpern T-Zellen direkt an die Tumorzellen anzudocken, damit diese T-Zellen ganz gezielt die Tumorzellen eliminieren".

Den Angaben zufolge hat Immatics bereits im November für seinen Produktkandidaten einen Antrag für die Erprobung am Menschen beim Paul-Ehrlich-Institut gestellt. Die Studie, die in der ersten Hälfte des kommenden Jahres beginnen soll, werde Patienten mit verschiedenen Tumoren einschließen.

Die Zusammenarbeit mit BMS ermöglicht Immatics künftig den wichtigen Zugang zu den globalen klinischen Entwicklungs- und Vermarktungskapazitäten der Amerikaner. BMS wiederum sichert sich mit der Vereinbarung eine neuartige Möglichkeit zur Behandlung solider Tumore, die derzeit zu den vielversprechendsten Ansätzen in der Krebstherapie zählt. BMS ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in New York und einem Umsatz von rund 42,5 Milliarden Dollar (2020).