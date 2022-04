Heidelberg. (mk) Angesichts der nach wie vor sehr hohen Corona-Infektionszahlen hat die Geschäftsführung der Heidelberger Druckmaschinen AG beschlossen, die Mitte März verkündeten Schutzmaßnahmen im Unternehmen bis auf Weiteres unverändert zu lassen. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Dienstag auf Anfrage mit. Der Maschinenbauer hatte damals gesagt, nach Ostern die Lage neu bewerten zu wollen. Lockerungen soll es aber nun frühestens dann geben, wenn sich in den Infektionszahlen "signifikante Verbesserungen" ergeben.

Zu den Schutzmaßnahmen bei Heideldruck gehören beispielsweise die Abstandsregeln. Nach wie vor sollen Ansammlungen vermieden und die Kontakte auf ein betriebliches Mindestmaß reduziert werden. Zudem empfiehlt die Unternehmensleitung weiterhin die Nutzung von Homeoffice, "wo betrieblich möglich". Auch die Maskenpflicht (medizinische OP-Maske oder FFP2) – innerhalb der Gebäude und wenn der Mindestabstand unterschritten wird – gilt vorerst weiterhin. In der Kantine wird gestreckt bestuhlt. Ein 3G-Nachweis für den Zutritt zum Werk ist allerdings nicht mehr notwendig.

Generell dürfen in Deutschland die Arbeitgeber seit Mitte März selbst die Gefährdung durch das Corona-Virus einschätzen und in einem betrieblichen Hygienekonzept Maßnahmen zum Infektionsschutz festlegen. Bei vielen Unternehmen in der Region laufen seither Schutzmaßnahmen wie eine Maskenpflicht und die Homeoffice-Empfehlung weiter.