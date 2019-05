Von Thomas Veigel

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat zwar ihre operativen Ziele für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr erreicht, warnte am Dienstag aber gleichzeitig vor einer Verzögerung bei den mittelfristigen Wachstumszielen. Der Aktienkurs sackte nach Veröffentlichung der Zahlen weiter ab.

Wie das Unternehmen am Abend mitteilte, sei der Umsatz nach vorläufigen Zahlen um drei Prozent auf 2,49 Milliarden Euro gestiegen, der Gewinn nach Steuern stieg von 14 auf 21 Millionen Euro. Allerdings war der Gewinn im vergangenen Jahr wegen der US-Steuerreform um 25 Millionen Euro geringer ausgefallen.

Das Ergebnis vor Steuern lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 32 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es 39 Millionen Euro. Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen noch 36 Millionen Euro nach Steuern verdient. Die Zahl der Mitarbeiter sank leicht um 41 auf 11.522, die Nettofinanzverschuldung stieg um 14 Millionen Euro auf 250 Millionen Euro.

Seit seiner ersten Bilanzpressekonferenz vor drei Jahren hatte Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer immer wieder seine mittelfristige Prognose bekräftigt, wonach der Umsatz im Geschäftsjahr drei Milliarden Euro erreichen und ein Jahresüberschuss von mehr als 100 Millionen Euro erwirtschaftet werden soll.

Am Dienstag wurde diese Prognose erstmals korrigiert. Die konjunkturellen Rahmenbedingungen würden die mittelfristigen Wachstumsaussichten verzögern. "Heidelberg erwartet einen langsameren Umsatzanstieg als bisher geplant", hieß es in einer Pressemitteilung.

Die weltweite konjunkturelle Abschwächung habe sich in den letzten Monaten in einem rückläufigen Auftragseingang bemerkbar gemacht. Da sich auch der Branchenverband VDMA in seiner jüngsten Jahresprognose aufgrund zunehmender Verunsicherung auf den Weltmärkten durch Handelsstreitigkeiten insbesondere zwischen den USA und China sowie des Brexit deutlich pessimistischer zeige, gehe Heidelberg mit Vorsicht in das neue Geschäftsjahr 2019/20.

Man rechne aber beim Konzernumsatz und der Profitabilität mit einer stabilen Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. Der Vorstand gehe trotz der zum Geschäftsjahresende hin zunehmend schwächeren Weltkonjunktur von einer stabilen Entwicklung im Kerngeschäft und einem Zuwachs beim digitalen Subskriptionsmodell aus.

Doch auch im Digitalgeschäft läuft nicht alles rund: Angesichts einer konjunkturbedingt zurückhaltenderen Investitionsbereitschaft in neue Technologien müsse im Bereich des Digitaldrucks mit einem "konservativeren Hochlauf" als ursprünglich geplant gerechnet werden.

Der Umsatz im Bereich Postpress werde aufgrund der Untersagung der Übernahme des Falzmaschinenherstellers MBO durch die Kartellbehörde geringer wachsen. Auch das margenstarke Handelsgeschäft mit Verbrauchsgütern schwächelt: Das Geschäft ist rückläufig, der Rückgang falle voraussichtlich größer als erwartet aus.